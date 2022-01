Ya no todo es 'por' covid: ómicron y las vacunas cambian el perfil del paciente ingresado y ahondan en la 'gripalización'

Ómicron y las vacunas han cambiado el perfil del paciente ingresado en el hospital o en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Ya no todo lo que se contabiliza como caso covid es por covid, sino que poco a poco hay más casos con covid que requieren atención hospitalaria por una patología distinta al coronavirus. Si bien la mayoría de los casos covid son neumonías causadas por el SARS-CoV-2, también hay personas que acuden por otros motivos pero que en la PCR o test de antígenos que se realiza por protocolo al ingreso se detecta que son positivos. Esta nueva casuística ahonda en el debate sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio en la estrategia de control de la pandemia. Un paso que desde el Ministerio siguen emplazando a dar cuando se dé por superada la sexta ola.

Desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), su vicepresidenta, Carola Giménez-Esparza, explica que este nuevo perfil de paciente con covid pero no por covid se debe a la alta transmisión de ómicron pero aún no dispone de cifras oficiales. "La forma oficial de comunicar los casos covid al Ministerio es por resultado positivo de la PCR, no por cuál haya sido el motivo de ingreso, por lo cual es prácticamente imposible (ya que no todos los hospitales hacen esa discriminación) saber qué porcentaje tenemos ahora mismo ingresados en UCI por uno u otro motivo".

El Ministerio de Sanidad asegura a 20minutos que la sexta ola ha cambiado las circunstancias de muchos casos, que son asintomáticos al ingreso. "Muchas Comunidades están mostrando casos con covid" y no por covid, "pero ahora mismo no tenemos una cifra definida". El departamento que dirige la ministra Carolina Darias nutre sus estadísticas de la pandemia con los datos que las Comunidades Autónomas ingresan a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs) y por el momento, todo ingreso con o por covid (con test positivo) se sigue contabilizando como caso covid.

No obstante, desde el Ministerio reconocen que este es un "debate abierto" y que "podría tener mucho que ver en el futuro nuevo sistema centinela" que se establezca para vigilar y gestionar la incidencia de la covid en España, como se realiza ya con la gripe. En cualquier caso, el desglose de los casos con o por covid será un cambio en las estadísticas que "no va a llegar a corto plazo", puesto que requiere unificación de criterios, a nivel nacional e internacional, para que los datos puedan ser equiparables.

Desde Sanidad insisten en que "están trabajando en un cambio de mirada", pero que este giro en la estrategia llegará cuando la sexta ola se dé por superada y los equipos asistenciales tengan tiempo para ello, pues actualmente siguen resintiéndose de la presión hospitalaria que ha ocasionado la explosión de contagios provocados por ómicron (aunque no ha llegado a superar los datos de olas más mortales, previas a las vacunas).

Este jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido durante la Comisión de Sanidad celebrada en el Congreso de los Diputados que este es un aspecto en el que "hay que ir avanzando", tanto respecto a los datos de personas hospitalizadas como de las fallecidas.

En las UCI, mayoría neumonías

La intensivista Carola Giménez-Esparza explica que, si bien "la mayoría" de los casos covid en UCI siguen correspondiendo a neumonías causadas por el coronavirus, "sí se está empezando a ver pacientes con otras patologías (infartos, accidente de tráfico o complicación tras una operación, por ejemplo) que de forma casual dan positivo en la PCR". Estos pacientes han de pasar directamente al circuito covid y seguir los protocolos de aislamiento y protección correspondientes, con la "sobrecarga de trabajo extra" que implica para personal sanitario. La doctora del Hospital Vega Baja de Orihuela (Alicante) explica que el pronóstico es muy diferente al de un paciente ingresado en la UCI por covid, aunque el coronavirus "lo puede agravar".

Giménez-Esparza agrega que el porcentaje de pacientes con covid pero no por covid es mayor entre los ingresados en planta que en las UCI, a donde "llegan pacientes que vienen de semanas anteriores y el pico de pacientes que ingresa con covid y no por covid en las UCI es menor al de las plantas".

Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (Seeiuc), Miguel Ángel Giménez Lajara, corrobora que todos los pacientes con o por covid se contabilizan y tratan como casos covid y que actualmente no hay cifras oficiales segregadas por la causa del ingreso. "A pie de cama, un 10% de los pacientes en las UCI" son con covid pero no están graves por el coronavirus, estima. Lajara apunta que en caso de un infarto, por ejemplo, "es complejo" discernir el papel de la covid.

Con todo, agrega que actualmente el paciente covid en las UCI que está vacunado se recupera antes, no así en el caso de quienes no se han inmunizado, que "llegan a la misma gravedad que en olas anteriores, se estancan y ocupan periodos más largos del tiempo". Además, "suelen tener patologías previas como diabetes u obesidad".

Datos de la Comunidad de Madrid

A nivel internacional los estudios citados por Sanidad cifran entre el 10 y el 50 por ciento de los ingresos con covid y no por covid. Mientras a nivel nacional todavía no se especifica de forma unánime, este martes fue la Comunidad de Madrid la que se adelantó en este sentido y avanzó los resultados de un estudio que ha realizado entre el 29 de diciembre de 2021 y el 20 de enero con 2.098 pacientes de una media de edad de 65 años (52% hombres y 48% mujeres). Según esta investigación, el 38,2% de los pacientes ingresados son con PCR positiva pero el coronavirus no es el diagnóstico que requiere asistencia hospitalaria. Además, del total de ingresados, "solamente tiene neumonía el 47,6%".

"¿Qué porcentaje habría salido si hubiéramos hecho PCR de gripe a todos los ingresados hace tres años?"

Estos datos fueron presentados en rueda de prensa por el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, que explicó que se deben a la alta transmisión en la Comunidad y se preguntó "qué porcentaje habría salido si hubiéramos hecho PCR de gripe a todos los ingresados hace tres años".

Distinguir entre pacientes con covid y por covid "es importante desde el punto de vista clínico porque es muy improbable que una persona que no tiene infección respiratoria o neumonía por covid vaya a tener una evolución clínica mala o necesite ventilación en la UCI", manifestó, al tiempo que destacó que esta información es "muy importante" y "condiciona el manejo de la pandemia".

Si se observan los datos por edad, los menores de 50 años son los que ingresan en su mayoría (62%) con una prueba covid positiva pero por otro motivo. Un dato que destacó Zapatero: "Cuanto más jóvenes, el porcentaje [de ingresos con covid pero no por covid] es mayor". Otro dato que se extrae del estudio es que el 74,7% de los ingresos por covid-19 tienen neumonía, mientras que en las primeras olas esta cifra era de entre el 80 y 90%.

Ingresos con covid y por covid en la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID

En pediatría, de los 51 niños y niñas ingresados desde el 30 de octubre en el Hospital Universitario La Paz -"en todo el resto del año fueron 43", advirtió Zapatero sobre el reciente aumento de las hospitalizaciones en la población más pequeña-, el 44% tenía covid pero no estaba en el hospital por el coronavirus y el 56% sí requirió ingresar tras contagiarse. De ellos, 22 sufrieron cuadros respiratorios, dos desarrollaron trombosis y cinco, síndrome inflamatorio multisistémico. Ninguno estaba vacunado, especificó Zapatero.

Respecto a las UCI, el porcentaje medio de ingresos con PCR positiva pero sin neumonía o infección por coronavirus fue del 37,7% entre el siete y el 19 de enero. Estos pacientes necesitaron cuidados intensivos por otras patologías cardíacas, por postoperatorios o problemas digestivos, entre otras causas.

En este sentido, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que acompañó al doctor Zapatero en la exposición de este estudio, señaló que el análisis del perfil del paciente hospitalizando, "diferenciando claramente" el que ingresa por covid del que ingresa con covid, se decidió "tras observar que un elevado número de pacientes que ingresaban era con covid y no por covid". Los datos encontrados repercuten en la gestión de la pandemia y han sido esenciales para la toma de decisiones por parte de la Consejería de Sanidad madrileña, señaló el consejero.

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, que se dan "muchos" casos de ingresados con coronavirus cuyo motivo de hospitalización inicial es otro. Estos igualmente se computan como hospitalizados con covid en Andalucía, ha explicado.

En las últimas semanas se ha abierto un debate para abordar un cambio en la forma de monitorizar la pandemia, similar al sistema centinela que se utiliza para cifrar la incidencia de la gripe en España. Los expertos insisten en que no se debe 'gripalizar' la covid puesto que el SARS-CoV-2 todavía no es un virus endémico sino que sigue siendo pandémico y sigue poniendo en jaque los sistemas sanitarios y también muchos sectores económicos.

La covid-19 "no es un catarro más. Es más grave", y aunque el riesgo de ingreso haya bajado en España por la vacunación, "nada indica que estemos ante el fin de la gravedad ni el fin prematuro de la pandemia", ha señalado la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC), entre otras.