Cvirus.- La Comunitat Valenciana supera el milió de contagis

D'aquesta manera, aquest dimarts s'han notificat més del doble de contagis que la setmana passada, 17.389 casos més, amb el que el total de positius ascendeix a 1.023.582. Els nous casos per províncies són 5.016 a Castelló (128.028 en total), 8.990 a Alacant (364.502) i 16.579 a València (531.050) i la xifra total de casos sense assignar es manté en dos.

Així mateix, s'han notificat 42 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes de l'última setmana, que corresponen a 12 dones, d'entre 66 i 94 anys, i 30 homes, d'entre 55 i 95 anys. Així, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.441: 967 a la província de Castelló, 3.234 a la d'Alacant i 4.240 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.861 persones ingressades, 199 d'elles en la UCI: 254 a la província de Castelló, 24 en UCI; 602 en la província d'Alacant, 63 d'elles en la UCI; i 1.005 en la província de València, 112 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 22.045 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 815.250 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 95.243 a Castelló, 291.513 a Alacant i 428.437 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 211.332 casos actius, la qual cosa suposa un 20,42% del total de positius.