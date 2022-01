El delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha salido airoso de su reprobación. Esto es un reproche político público sin consecuencias, que sirve de llamada de atención a un político. En este caso, por su "negligente gestión del contrato de incineración de residuos en la planta de Las Lomas durante toda la legislatura actual", tal y como ha defendido Más Madrid y han apoyado PSOE y Grupo Mixto.

Ningún grupo municipal pone en duda que la incineradora de Las Lomas deba regularizarse. En lo que discrepan, derechas e izquierdas, es en quién recae la responsabilidad y cómo debe condenarse. Para Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto es responsabilidad de la "nefasta" gestión del actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien debe ser reprobado. Para PP, Cs y Vox es un problema heredado de la Corporación anterior, la de Manuela Carmena, y no está a la altura de un reproche político como es el de la reprobación.

Para el grupo municipal de Más Madrid, dicha gestión se ha caracterizado durante estos 600 días por el "abuso de fórmulas de pago que deben utilizarse para situaciones excepcionales", como reconocimientos de crédito extrajudiciales y convalidaciones de crédito, que suman -dicen- ya cerca de 27 millones de euros. Por eso, el concejal Pérez Ramos defiende el reproche moral para que estas actuaciones no vuelvan a repetirse: "Pocas cosas hay en la gestión de lo público que la impunidad".

Una línea que han apoyado los socialistas tras lamentar que el Ayuntamiento tenga que abonar 30 millones de euros a Urbaser por la quema de residuos y por la "incapacidad de gestionar" de Carabante, que tendrá a Madrid sin estrategia de residuos al menos durante dos años. Por su parte, los Mixtos, han aprobado la reprobación aunque no comparten los motivos, dado que ha habido situaciones más graves y porque los temas de reprobación deben ser más comprensible de cara a la opinión pública.

El delegado ha recordado a Más Madrid que mientras ellos le acusan de tramitar solo un reconocimiento extrajudicial de crédito, ellos, durante la anterior Corporación de Carmena tramitaron hasta 297 expedientes. Finalmente, ha sido Vox el que le ha salvado a Borja Carabante. Y es que -a diferencia de lo que defienden los de Rita Maestre- la incineradora "no mata". "Y no lo decimos nosotros. Aunque sigan alarmando a los vecinos de la zona. No hay más vecinos con cáncer", ha apuntado el concejal Fernando Martínez-Vidal que aun así no ve lógico ni normal que la planta no esté regularizada.