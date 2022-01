Cvirus.- El Col·legi d'Infermeria demana acudir només als centres quan siga "estrictament necessari" i usar l'APP

D'aquesta manera, se sumen a la petició que va realitzar en aquest sentit del departament valencià de Salut de Gandia davant la "dramàtica situació" que viu i assenyala que per a evitar la congestió en els casos de símptomes de covid 19 amb resultat positiu s'aconsella la 'Cita Web Coronavirus' per a contactar amb el centre de salut.

Així, assenyalen que l'alt nombre de contagis -un màxim de 57.607 positius aquest dilluns després del cap de setmana- està generant "situacions complicades en els centres d'atenció primària i a l'hospital" de Gandia que "dificulten la gestió general però, molt especialment, l'òptima assistència dels casos més greus".

Per açò, els especialistes d'aquest departament de salut insisteixen que els professionals sanitaris estan vivint una saturació "a causa d'aquesta alta demanda de servicis que es fa especialment palés en els temps d'espera", per la qual cosa preguen "major comprensió perquè puguen atendre de la manera més eficaç possible".

El Col·legi d'Infermeria de València se suma, per tant, a "aquest crit d'auxili" dels infermers de Gandia que adverteixen que "estan prohibides les visites als pacients en l'hospital i només està permès un acompanyant per pacient ingressat".

D'igual manera, els familiars disposen d'una acreditació d'accés a l'hospital i l'intercanvi d'acompanyant no ha de realitzar-se en l'habitació sinó a l'entrada principal del centre. També s'aclareix que aquells usuaris que visiten a malalts en Consultes Externes hauran d'acudir solos i únicament es permet un acompanyant en cas de pacients menors o depenents".

D'altra banda, recomanen usar l'app 'Cita Web Coronavirus' per a deixar el contacte telefònic a aquelles persones que no tenen accés a les noves tecnologies i així descongestionar les centraletes dels centres de salut, igual que en aquelles consultes d'atenció primària no relacionades amb el coronavirus es disposa de l'aplicació mòbil GVA salut per a sol·licitar-les ja siguen telefòniques o presencials.

El personal sanitari de Gandia finalitza el seu text apel·lant a la responsabilitat social davant una "situació difícil per a tots" i recordant que hi ha "maneres per a soportar-la millor per a poder atendre a la població amb la màxima professionalitat possible i en un clima de solidaritat, respecte i comprensió" per part de tots. "Els agraïm la seua col·laboració i esperem que la situació millore amb l'ajuda de tots", indiquen les infermeres de Gandia.