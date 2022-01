AMPL.- Detingut un home per profanar tombes al cementeri de Xest

La Guàrdia Civil va tindre coneixement el passat 8 de gener de l'existència d'una denúncia sobre la profanació de diverses tombes a Xest. Un d'eixos taüts, fins i tot, estava obert deixant a la vista el cadàver.

La nit anterior a la interposició de la denúncia, un home va realitzar una telefonada telefònica al Centre de Coordinació i Emergències de la Generalitat Valenciana i va manifestar que estava presenciant com uns joves intentaven forçar l'entrada del cementeri de Xest.

Els agents de la Guàrdia Civil de Riba-roja de Túria van inspeccionar el lloc dels fets i, després d'una àrdua investigació, van aconseguir les proves i indicis necessaris per a aclarir el succeït.

Així, el 18 de gener van realitzar un registre a la localitat de Xest, en el domicili del denunciant, el qual havia intentat inculpar a altres persones dels seus delictes. Van trobar en la vivenda més de 50 objectes funeraris i una pistola simulada.

L'objectiu de l'autor era sostraure el major nombre d'objectes valuosos de les tombes i cadàvers. Per a aconseguir les seues finalitats, va arribar a coaccionar a un altre home amb una pistola simulada, amb el qual convivia, perquè li ajudara fent tasques de vigilància en el cementeri.

Finalment, la Guàrdia Civil va detindre l'home, de 26 anys i de nacionalitat espanyola, pels delictes de robatori, coaccions i contra els sentiments religiosos i el respecte als difunts.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Requena.

"ALARMA SOCIAL"

El cap primer de l'Equip de Policia Judicial de Riba-roja de Túria ha destacat "l'alarma social" provocada per aquest succés, així com els resultats aconseguits gràcies a les investigacions engegades per a aclarir els fets.

Així mateix, ha detallat que els objectes recuperats han sigut exposats en la Caserna de la Guàrdia Civil de Xest i han sigut reconeguts per diversos veïns de la població.