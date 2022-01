El programa Incorpora de la fundació La Caixa facilita 1.217 noves ocupacions a persones vulnerables en 2021

En el total d'insercions destaquen les 217 de persones amb problemes de salut mental i emocional, derivats per la pandèmia, en un any en el qual aquest tipus de trastorns s'han incrementat de "forma preocupant". A més de reforçar la integració laboral i l'acompanyament a persones afectades, el programa ha impulsat jornades formatives i pràctiques als tècnics per a identificar i abordar amb eficàcia els problemes mentals i emocionals en els processos d'inserció.

Incorpora també s'ha adaptat a les necessitats sorgides en el context pandèmic, sobretot en l'àmbit sociosanitari, la restauració, la neteja i el comerç, estenent ponts amb les empreses i oferint accions formatives que preparen als demandants d'ocupació per a treballs essencials.

De les 1.217 insercions, 609 han sigut de dones i 608 d'homes. A més, 362 han sigut de persones amb alguna discapacitat, i 841 de persones en risc o situació d'exclusió.

"Enguany ha sigut més significatiu que mai el reforç de la nostra línia d'atenció a la salut mental, impulsant oportunitats d'ocupació a persones amb trastorns psicològics i creant ferramentes i recursos per als professionals de la Xarxa Incorpora amb l'objectiu de millorar l'atenció i l'acompanyament a les persones que ho necessiten", segons el president de la Fundació la Caixa, Isidro Fainé.

El programa Incorpora, engegat el 2006, té com a objectiu que les persones siguen agents del seu propi canvi per a eixir de situacions difícils, i ho fa a través de l'ocupació com a forma d'inserció social. Per a açò, estén ponts entre les empreses i prop de 500 entitats socials que desenvolupen el programa.

A València, les entitats que desenvolupen el programa són: Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD (entidad coordinadora en la Comunitat Valenciana), Fundació ADSIS Valencia ASPRONA, Associació Valenciana Pro Personas con Discapacidad Intelectual, Associació BONA GENT, COCEMFE Valencia, Centro de Formación Profesional XABEC (Fundación EIFOR), Fundació NOVA FEINA - Valencia, Fundación NOVATERRA Valencia i SECRETARIADO GITANO València.

En 2021, aquestes entitats van intensificar la seua tasca per a donar resposta a les noves necessitats sorgides a través de la xarxa de tècnics del programa, que ofereix atenció personalitzada i seguiment continuat als participants, abans, durant i després de la seua contractació.

Entre les tasques que realitzen els tècnics d'inserció laboral, s'inclouen la prospecció d'empreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària, l'acompanyament laboral de les persones inserides, l'assessorament a les empreses contractants per a facilitar l'ajust de les persones a les característiques del lloc i el foment de la col·laboració de noves empreses en el programa.

A més, des de 2016, Incorpora duu a terme una línia d'autoocupació gràcies a la qual persones en risc d'exclusió social estan participant en una nova forma d'integrar-se en el mercat laboral.

Les persones amb actitud i capacitat emprenedores poden desenvolupar un pla de negoci per a crear la seua pròpia empresa, recolzades en un itinerari personalitzat, amb formació i acompanyament facilitats pel programa. Gràcies a aquesta iniciativa, Incorpora ha facilitat en 2021 la creació de 49 noves microempreses a València.