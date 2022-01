Ribó subratlla que "amb ATE o sense ATE l'estadi" del València CF "s'ha d'acabar"

Així mateix, ha precisat, sobre el procediment de declaració de caducitat i resolució anticipada de l'ATE iniciat per l'administració autonòmica i el termini de 90 dies donat al club esportiu per a presentar una "proposta creïble i garantida financerament" que escometrà les obres del nou estadi, que "el tema està en mans de la Generalitat".

Ribó ha dit que és aquesta última la que "ha de dir què passa amb l'ATE". El responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de firmar juntament amb la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, la Declaració d'Intencions, València Ciutat Climàticament Neutra 2030, preguntat pel futur del nou Mestalla

"El tema està en mans de la Generalitat. La Generalitat ha de dir què passa amb l'ATE", ha exposat el primer edil. "El tema de l'ATE és un tema que li correspon a qui li correspon, a qui ho va crear, que és la Generalitat no és l'Ajuntament", ha indicat.

No obstant açò, Ribó ha ressaltat que vol "deixar clar que amb ATE o sense ATE l'estadi s'ha d'acabar". "Crec que està clar, nosaltres volem mantindre una actitud positiva en el sentit que per al València, per als seus aficionats, és imprescindible que aquest camp s'acabe al més prompte possible i en les millors condicions possibles".