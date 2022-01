Ribó sobre el Sidi com a residència de majors: "S'han de fer però no és necessari en un parc natural"

"S'han de fer residències, però no és necessari que estiguen en un parc natural", ha indicat el primer edil (Compromís) preguntat pel futur del Sidi Saler abans de firmar juntament amb la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, la Declaració d'Intencions, València Ciutat Climàticament Neutra 2030.

Divendres passat i després que la regidora de Llicències d'Activitat, Lucía Beamud, firmara la caducitat de la llicència ambiental del Sidi Saler, Ribó va defendre que el terreny que ocupa "torne a ser platja" i "naturalesa" i va dir que aposta per que "siga una platja com era abans", una idea que va reiterar aquest dilluns.

Per contra, veïns de l'entorn han rebutjat l'enderrocament, i la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, la socialista Sandra Gómez, ha lamentat que a eixe edifici no se li puga donar una utilitat i convertir-lo en una residència per a les persones majors o en algun servei públic vinculat a aquest col·lectiu.

El portaveu de Cs en l'Ajuntament, Fernando Giner, ha demanat així mateix que el vell hotel passe a ser una residència de majors i la portaveu del PP, María José Catalá, ha rebutjat també aquest dimarts la demolició. Catalá ha indicat que "és el nou capritx ideològic de Compromís", coalició a la qual pertany Ribó.

"Jo sé que el PP els temes de medi ambient sempre els ha agafat quasi per obligació", ha manifestat l'alcalde. Després d'açò, ha comentat que "llocs per a fer residències de majors a la ciutat de València hi ha moltíssims" i ha opinat que "haver d'agafar un lloc del parc natural no és el millor exemple".

"Crec que a València ha d'haver-hi residència, efectivament. Pense que la primera cosa que hem de fer és buscar els mecanismes perquè les persones majors puguen romandre la major part del seu temps en les seues cases, però hi ha moments en els quals fa falta una residència. S'han de fer residències, però no és necessari que estiguen en un parc natural", ha agregat.

El primer edil ha manifestat també que el futur de l'edifici del Sidi Saler "no és un tema" de l'Ajuntament sinó "de Costes -Direcció general de Costes-" i ha detallat que el consistori "l'única cosa" que ha fet ha sigut "un tema de dir no a una llicència", un fet que "està molt clar".

"Nosaltres si que apostem per la seua demolició perquè pensem que estem en un parc natural", ha repetit Joan Ribó, que en els últims dies ha insistit en eixa idea.