Cvirus.- La Generalitat Valenciana demana a Díaz i Escrivá permisos retribuïts per a famílies amb alumnes contagiats

En els escrits, Marzà assenyala que, "malgrat els mesos transcorreguts des de la declaració de l'emergència sanitària i de les successives ones que aquest ha provocat, continua pendent de resoldre un problema inajornable i que afecta a la situació dels progenitors no contagiats, que han de cuidar a les seues filles i fills afectats per quarantenes".

"Tot açò, a més, en un context sanitari que no permet a les famílies, per raons òbvies, recórrer a altres recursos i suports del seu entorn familiar, com és el cas dels avis i àvies", incideix.

El conseller fa notar que aquesta necessitat s'ha vist acrescuda amb la situació actual, "en plena sisena onada en la qual la xifra de contagis i persones afectades per quarantenes aconsegueix percentatges elevadíssims de la població que no s'havien donat fins ara".

I afig: "Tot i que és cert que els centres educatius estan comportant-se com un espai segur i que, al mateix temps, s'està garantint la presencialitat en totes les etapes educatives i nivells gràcies a l'esforç ingent del conjunt de la comunitat educativa, així com els recursos extraordinaris que hem habilitat les diferents administracions educatives, el nivell de contagis està afectant al dia a dia del nostre alumnat i les seues famílies de forma molt significativa".

En aquest sentit, continua, conscient que tots dos governs "comparteixen el compromís amb la millora de la vida i les cures de les persones, especialment aquells en situació de major vulnerabilitat", Marzà creu "inajornable l'adopció de mesures extraordinàries de conciliació laboral i familiar".

"Singularment, considere que hauria d'abordar-se amb urgència la regulació i establiment de permisos retribuïts que permeten a les famílies afrontar les situacions de quarantenes amb fills i filles menors en edat escolar", assevera en les missives consultades per Europa Press.

Finalment, el dirigent valencià ha agraït l'esforç i la dedicació dels ministres i s'ha posat a la seua disposició per a cooperar i col·laborar en aquesta qüestió, que "hauria d'abordar-se amb urgència", insisteix.