Portugal se prepara para las elecciones del próximo domingo 30 de enero, en plena sexta ola y detectando 30.000 contagios diarios, después de que Marcelo Rebelo de Sousa (PS), presidente desde marzo de 2016, disolviese las instituciones al fracasar la aprobación de sus presupuestos para 2022.

La geringonça, que había hecho posible un pacto de izquierdas en el país, juntando al Partido Socialista (PS), al Bloco de Esquerda (BE) y al Partido Comunista Portugués (PCP), rechazó la aprobación del proyecto de Sousa y este se vio obligado a no continuar una legislatura con tensiones.

Así, a menos de una semana para la llamada a las urnas, las encuestas proporcionan una serie de escenarios posibles, aunque el triunfo de uno de los dos grandes partidos, el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Democrático (PSD).

Sorpasso del PSD al PS

António Costa, primer ministro y candidato del PS, ha admitido este martes que ninguno de los dos partidos conseguirá la mayoría absoluta el próximo domingo porque "parece que a los portugueses no les gusta" en una entrevista en la televisión pública Antena 1.

Las encuestas dan la razón a esta tesis: tendrán que llevarse a cabo pactos, en la izquierda o en la derecha, para gobernar. Actualmente, existe una ligera ventaja del PSD, que tendría el 34,4% de los votos, sobre el PS, que recibiría el 33,8%, según una encuesta de Aximage.

Hace semanas, la diferencia era mayor, pero se ha ido acortando en los días previos a las elecciones, pues en una encuesta de principios de enero de SIC, el PS (38%) tenía una ventaja de hasta el 6% sobre el PSD (31%), pero ahora las predicciones se han dado la vuelta y conceden un margen del 0,6% al PSD.

En cuanto a un segundo pacto de la izquierda, Costa ha dicho que "no es el momento de especulaciones", pues quienes no apoyaron sus presupuestos podrían no estar dispuestos a repetir la geringonça. "Hay que preguntar a los otros si están dispuestos para negociar", asegura.

Por su parte, Rui Rio, líder del PSD, cree que "António Costa está a punto de perder las elecciones" y que "podría perderlas con dignidad".

La extrema derecha, posible tercera fuerza

A pesar de que la victoria se la disputa el bipartidismo portugués, la extrema derecha podría ser definitiva para formar gobierno, pues el partido de André Ventura, Chega (CH), se disputará el tercer puesto con Catarina Martins (BE), una de las patas que formaba la coalición de izquierdas con Sousa.

Chega! ('Basta!', en español), el homólogo de Vox en España con un discurso antiabortista y antinmigración, cuyo candidato se reunió con Santiago Abascal a principios de enero en Lisboa, podría conseguir un 8% de los votos, según la última encuesta.

De momento, André Ventura es el único escaño que el partido tiene en la Asamblea portuguesa, pero podría ganar algunos más si las encuestas dicen la verdad.

La CDU, sin embargo, podría situarse entre los dos candidatos a tercera fuerza. Se trata de la coalición entre el Partido Comunista y Los Verdes, que tenien ahora 12 diputados, y en las últimas encuestas obtendrían un 4,5% de los votos, aunque han bajado del 6% que los sondeos de finales de diciembre les otorgaban.

Los minoritarios

Las claves para obtener la llave del gobierno también podría residir en los partidos más minoritarios, como el CDS, el Partido Popular portugués, la Iniciativa Liberal, el PAN, los animalistas, o Livre, ecosocialistas.

A pesar de no conseguir altos porcentajes de potenciales votos en las últimas encuestas, algunas de estas opciones sí tienen presencia en la Asamblea: CDS tiene 5 diputados, PAN 3, Los Verdes 2, y Chega e Iniciativa Liberal, 1 cada uno.