Sandra Pica confiesa cuál es su relación actual con Julen: "Hemos decidido sacrificar el principio de la relación"

Después de conocerse en primavera de 2021 y empezar una relación que no fructiferó, Secret Story los unió como nunca y se podría decir que Sandra Pica y Julen ya eran novios. Sin embargo, una vez fuera del reality, parece que han tenido que alejarse, al menos en cuanto a distancia.

La ex de Tom Brusse se ha estrenado este martes en su propio canal de Mtmad, Contra corriente, en el que ha aprovechado para hacer un repaso a sus últimos dos años, en los que ha pasado del total anonimato a ser un rostro conocido de Mediaset.

Pero, además, ha comenzado aclarando cómo se encuentra su relación actual con Julen: "Sí, sigo estando con Julen, lo que pasa es que al final es una relación a distancia".

Por ello, cada uno está en su casa -él en Madrid y ella en Barcelona-, y se han tomado un tiempo para asentarse en sus respectivas ciudades: "Hemos decidido sacrificar un poco el principio de la relación para que él tenga su hogar en Madrid y yo el mío aquí".

"Creo que es mucho mejor yo poder ir a Madrid y estar en su casa, o que él venga aquí cuando quiera y esté en mi casa. Pero no como estábamos, para arriba y para abajo con hoteles", ha aclarado la exparticipante de La isla de las tentaciones.

"Pero sigo enamorada, e incluso muchísimo más que cuando estaba en la casa. Es una persona que me da la vida, me hace muy feliz", ha asegurado. "No os preocupéis porque la relación con Julen está fenomenal".