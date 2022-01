La influencer Verdeliss ha decidido someterse a un radical cambio de look antes de la llegada de su octava hija. Y, aunque confiesa que tenía miedo, gracias a que sus seguidoras la animaron se ha lanzado a ello.

Y es que, al parecer, la exconcursante de Gran Hermano VIP tenía mucho respeto a pasar por la peluquería y teñirse estando embarazada. Sin embargo, gracias a sus fans, descubrió distintas técnicas para pasar de su pelo castaño a un nuevo estilo rubio

"Para que luego digáis que no arriesgo", titulaba la publicación en la que enseñaba el proceso de este "cambio radical". Además del nuevo color de pelo, la influencer detallaba en stories que se había cortado "cuatro dedos" de melena.

"Gracias a vuestra sabiduría me animé a pasar por la peluquería sin miedos... y lo necesitaba antes de parir", ha confesado. A continuación, ha pasado a detallar cuáles han sido las condiciones que ha pedido a la estilista.

En primer lugar, no quería un "rubio pollo" sino, más bien un "rubio ceniza" que, además, hiciera que la melena no se viera de un color uniforme, sino que se pudieran apreciar las tonalidad es de las mechas. Y, por supuesto, que el crecimiento del pelo no le hiciera "dependiente" de retoques, ya que estará muy ocupada con la recién nacida.