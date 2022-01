Los guardias civiles reclaman armeros y más ayuda psicológica tras el reciente suceso en el cuartel de Guzmán el Bueno

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -asociación mayoritaria- reclama que se profundice en el problema de los suicidios en el cuerpo después de que un coronel del Estado Mayor de 54 años se quitase la vida este lunes en su despacho de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en la Calle Guzmán el Bueno de Madrid. Desde el cuerpo no han querido hacer valoraciones de lo sucedido, pero desde la AUGC sí han señalado a 20minutos que se trata de una cuestión "alarmante" al no tratarse de un caso aislado.

Pedro Carmona, portavoz de AUGC, resalta además que el 2021 ha sido un año 'negro' para la Guardia Civil en cuanto a suicidios y el 2022 estaría continuando esta mala tendencia. Según datos de la asociación, entre 1996 y 2020 se han suicidado 323 guardias civiles -en los últimos 15 años la media anual es de 15 casos-. En 2021, la AUGC ha contabilizado 17 suicidios. En lo poco que va de 2022 se han producido dos suicidios, el primero tuvo lugar el 7 de enero en Ourense.

El 14 de enero la AUGC se reunió con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para, además de tratar otros problemas de la Guardia Civil, pedir que se profundice más en la cuestión de los suicidios en el cuerpo. En el Ministerio del Interior confirman que se ha tratado el tema en las reuniones de este mes y, sin entrar a valorar más el problema, señalan que "se han escuchado varias propuestas y se están estudiando mejoras en el protocolo actual para su aplicación".

Carmona destaca que la situación es "alarmante" y explica algunas de las medidas que consideran esenciales para mejorar la situación de los guardias civiles.

Externalizar la asistencia psicológica y más armeros

Una de las principales peticiones que hace la asociación es poder externalizar el servicio de atención psicológica y que no solo se pueda asistir a los especialistas de la sanidad militar. Aparte de la posibilidad de que los agentes puedan elegir qué asistencia psicológica recibir, también piden que aumente el número de psicólogos dentro de las unidades de prevención de riesgos laborales.

Al margen de la asistencia en sí misma, Carmona apunta también a la importancia de contar con armeros en todas las unidades de la Guardia Civil para poder dejar el arma en un sitio seguro y "no tener que llevarla siempre encima".

"Sí, un agente de la autoridad está preparado las 24 horas y puede entrar en servicio en cualquier momento, pero si el guardia civil va a hacer deporte o va a una comida, no tiene por qué llevar el arma", explica. No cuentan con cifras de cuántos armeros tiene la Guardia Civil, pero "en la mayoría de las unidades no hay".

Conseguir que no sea una "mancha" en el expediente

Carmona cuenta que, a la hora de pedir ascensos o de especializarse, haber necesitado atención psicológica puede acarrear problemas para el guardia civil al constar como "una mancha en el expediente profesional". "Si una persona inicia síntomas que le podrían llevar a necesitar un psicólogo, puede pensar en no ir porque lo detallan en su expediente", resalta. Por ello, también solicitan que no conste esa información sobre los agentes.

Considera que una medida "fundamental" sería que la administración dé formación a los agentes para que sepan dónde dirigirse o qué es lo que hay que hacer cuando detecten un problema de este tipo. "No un simple número de teléfono y decir en un panfleto: 'No estás solo'. Que se dé formación a los guardias civiles, que vean claramente qué medios y qué especialistas les pueden tratar, que haya más opciones, que se normalice y que este problema no sea un tabú dentro de la Guardia Civil", resume Carmona.