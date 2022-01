'Esport a l'escola +1h' portarà una hora extra d'Educació Física a 155 centres educatius

Amb el retorn de les classes als centres educatius de la Comunitat Valenciana després de les vacances de Nadal ha tornat també aquesta iniciativa que el seu objectiu és augmentar el nombre d'hores destinades a l'assignatura d'Educació Física en 3º i 4º de Primària, a més d'impulsar la promoció de la pràctica de l'activitat física i l'esport entre l'alumnat dels centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport (Cepafe) de la Comunitat Valenciana.

'Esport a l'Escola +1h' s'integra dins de la iniciativa 'Comunitat de l'Esport', un projecte desenvolupat conjuntament per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso per a impulsar una sèrie d'accions i iniciatives que contribuïsquen a convertir la Comunitat Valenciana en una referència de l'esport nacional.

Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana són les encarregades de desenvolupar aquest projecte en aquells centres escolars que tinguen implementada, dins de la seua programació, una hora més a la setmana (a més de les dos que ja tenen estipulades) d'Educació Física.

A aquesta quarta edició s'han adherit 155 centres educatius, la qual cosa suposa un total de quasi 11.000 escolars que gaudiran d'una hora més d'Educació Física a la setmana. Per províncies, 17 dels centres són de Castelló, 46 d'Alacant i 92 de la província de València.

En total, enguany són 21 el nombre de federacions que s'han adherit a aquest programa: escacs, atletisme, bàdminton, handbol, beisbol, esports adaptats (FESA), esgrima, frontenis, hoquei herba, judo, karate, muntanya i escalada, orientació, pádel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, tir amb arc, triatló, vetla i voleibol. Totes elles desenvoluparan nou sessions del seu esport en cada centre amb l'objectiu que l'alumnat practique eixe extra d'activitat física, d'una banda, i que conega i practique altres esports, d'altra banda.

CONTRACTACIONS

A més del benefici que suposa per als xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana realitzar una hora més d'activitat física, aquest projecte serveix també per a oferir una oportunitat laboral als més de 150 tècnics i tècniques de les federacions que participen al llarg de tot l'any.

Aquest projecte té un pressupost de 500.000 euros, sufragat íntegrament per la Fundació Trinidad Alfonso, i serà destinat, d'una banda, al desenvolupament mateix de les sessions i a la contractació de personal tècnic i, per una altra, a l'adquisició del material esportiu necessari. Aquest material no serà únicament per a donar-li un ús en aquest projecte, sinó que el centre escolar rebrà un 'pack' de cada esport que s'impartisca en el seu centre per a seguir fomentant la pràctica del mateix entre el seu alumnat.

D'altra banda, també dins de la iniciativa de 'Comunitat de l'Esport' s'inclou el projecte 'Dia de l'Esport'. El pròxim 31 de gener es tanca el termini que tenen els col·legis per a inscriure's i participar en el mateix.

La celebració del 'Dia de l'Esport' serà enguany el 6 d'abril i l'objectiu és que, eixe dia, milers de xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys desenvolupen un extra d'activitat esportiva, al marge de les seues habituals classes d'Educació Física, i convertisquen els seus centres educatius en una festa de l'esport i la convivència.

Els centres participants realitzaran un vídeo resumixen sobre com han viscut el 'Dia de l'Esport' i que tindrà com a temàtica enguany l'esport adaptat.