Qué hacer este fin de semana en Barcelona: dar visibilidad a lo menos conocido

Siempre se ha visto a la ópera como algo especial, como un género musical apartado de lo comercial y hecho para los entendidos. Pero estos planes de fin de semana abren las puertas a todos aquellos curiosos que quieren experimentar lo que es asistir a un concierto de ópera.

The Opera Locos Teatro Poliorama

“The Opera Locos” en el Teatro Poliorama

La obra se estrenó por primera vez en abril de 2018, pero ha sido tanto el éxito que ha conseguido desde entonces que la compañía Yllana regresa a Barcelona con este espectáculo musical con cinco cantantes líricos como protagonistas. La producción, Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical, narra las pasiones ocultas y los anhelos de estos cinco intérpretes mientras fusionan géneros musicales de forma muy original. Con una cuidada estética y combinando grandes éxitos de la ópera y humor, The Opera Locos crea una experiencia diferente con el objetivo de acercar la lírica a todos los públicos.

(La Rambla, 115. Hoy a las 20.30 horas, el sábado a las 18 horas y el domingo a las 18.30 h;Desde 11,95€; teatrepoliorama.com.)

'Desig' en el Teatro Nacional de Cataluña TNC

’Desig’ en el Teatro Nacional de Cataluña

Desig narra la historia de cuatro personajes, dos parejas, que están destinados a unirse por su deseo. Un matrimonio que ve como su vida cuotidiana cambia, llamadas anónimas y un coche que no deja de hacer luces al lado de la carretera. En busca de sentirse vivos, estos personajes se van adentrando en una aventura en la que el objetivo es el deseo. La obra de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida por Sílvia Munt, estará en el cartel de la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) hasta el 6 de marzo.

(Plaça de les Arts, 1; sábados: 19 h domingos: 18 h; Entradas: a partir de 14,50€; tnc.cat)

Foguerons de Sa Poble en Gràcia ARCHIVO

Los Foguerons de Sa Pobla en Gràcia

Hace ya tres décadas que las calles y las plazas de la antigua Vila de Gràcia se convierten en un punto de encuentro entre mallorquines y mallorquinas de Barcelona. Se reúnen para celebrar Los Foguerons de Sa Pobla. Este sábado 29 de enero se volverá a celebrar esta festividad para acercarnos más a la cultura mallorquina. Foguerons, Xeremiers de Fabioles, zambombas, glosadores y cantadores serán los protagonistas de esta tradición, que llegó a la capital catalana gracias al deseo de un padre de que sus hijos conociesen esta típica fiesta mallorquina. Los Foguerons se encenderán a partir de las 21 horas el sábado y darán comienzo a la verbena con las zambombas y los glosadores del municipio balear.

(El sábado a partir de las 21 horas en la plaza de la Virreina;barcelona.cat)

Uno de los platos de Alejandro Sanahuja en O'Peregrino. Sara Adroer Martinez

Marisquería y más

Si hay un tipo de restaurante donde el producto manda y parece dejar poco margen a la innovación en la carta son las marisquerías. Sobre todo si hablamos de lugares clásicos, con un nombre y una trayectoria más que consolidada. Así que la tarea que se ha marcado Alejandro Sanahuja en O’Peregrino es tan compleja como valiente e interesante.

Mantener e incluso mejorar los clásicos de una casa con 30 años de historia y una clientela fija y, paralelamente, buscar espacio en la carta para propuestas más gastronómicas. Hay combinaciones atrevidas que funcionan (muy buena la ostra gratinada con mahonesa de soja, miel y polen), platos que apuestan sobre seguro a base de un producto excelente (lubina salvaje con verduras, coronada con angulas del Miño), y auténticos alardes como el carpaccio de gamba que cubre un tartar de rape y que se sirve con caviar y una lámina de oro.

Esta vuelta de tuerca gastronómica convive con los platos de una marisquería clásica y sus dos pilares: producto excelente y buena cocción.

(C/ Aragó, 150. operegrino.es)

Ferra Palau presentará 'Joia' en el Palau de la Música Catalana Palau de la Música

Debut en el Palau

El quinto disco de Ferran Palau, Joia, lo presenta hoy en el Palau de la Música Catalana el músico de Collbató (21 horas). Este trabajo es el segundo que publica Palau en menos de un año y forma parte de una celebración de la familia artística que rodea al músico. Además, también es una conmemoración de su décimo debut discográfico. El concierto forma parte de la programación del Guitar BCN y en él repasará las mejores canciones de su trayectoria. Junto a él, estarán Anna Andreu, Iris Deco, Carlota Flâneur y Maria Hein, que también han participado en el disco.

(Palau de la Música, 4; Hoy a las 21 horas; Entradas desde 20 euros; palaumusica.cat)

El banh chung, un pastel de arroz glutinoso, frijol verde y carne de cerdo, cubierto de hojas de plátano. Món Viêt

Año Nuevo Chino en el plato

Además del Año Nuevo Chino, el 1 de febrero se celebra también el Têt, la celebración más importante para los vietnamitas que, como en otros países asiáticos, reciben el nuevo año y dan la bienvenida al Año del Tigre. Y para la ocasión en Món Viêt han incluido en su carta uno de los platos que no pueden faltar en esta celebración: el banh chung, un pastel de arroz glutinoso, frijol verde y carne de cerdo, cubierto de hojas de plátano. Estará disponible del 1 al 3 de febrero en el restaurante y también para take away o delivery.

(C/Sepúlveda, 94. monvietbcn.com)