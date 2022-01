Consum crea quasi 1.000 ocupacions i realitza prop de 4.000 contractacions estacionals en 2021

En els últims 7 anys, la cooperativa valenciana ha creat 6.878 nous llocs de treball, xifra que la situa com "la major generadora d'ocupació de la distribució alimentària a Espanya en relació a la seua grandària", destaca l'entitat en un comunicat.

Actualment, Consum compta amb més de 18.300 treballadors, dels quals el 72% són dones.

En 2020, la cooperativa va tancar l'exercici amb la creació de 1.355 ocupacions, una xifra rècord en la generació d'ocupació estable i de qualitat, prenent de referència l'últim lustre, en el qual s'ha generat més de 900 ocupacions, de mitjana, a l'any.

2021 també ha sigut un any "intens" quant a contractes de reforç realitzats, tant per a la campanya d'estiu, com per a la de Nadal.

NOVÉ SEGELL TOP EMPLOYERS

A més, Consum ha renovat el segell Top Employers, per nové any consecutiu, fet que consolida a la Cooperativa com una de les millors empreses per a treballar a Espanya.

Aquesta certificació, avala les bones pràctiques en matèria de recursos humans de les organitzacions i valida la gestió de la Cooperativa en matèria de personal, per ser una empresa que ofereix condicions laborals excel·lents, dona suport i fomenta el talent, s'esforça per millorar les pràctiques cap als seus treballadors i els permet evolucionar constantment.