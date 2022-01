Cvirus.- El Consell tornarà a demanar al TSJCV la pròrroga del passaport covid

Així ho ha confirmat aquest dimarts als mitjans el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha destacat que "la posició inicial" és mantindre el certificat covid i la resta de mesures per "prudència" malgrat que la situació d'ingressos hospitalaris i ocupació d'UCI, l'element "clau", s'està "estabilitzant".

No obstant açò, ha apuntat que la decisió última s'adoptarà en la reunió de la comissió interdepartamental que se celebra aquesta setmana en funció d'informe de Salut Pública, encara que no creu que es produïsquen "grans novetats ni es rebaixen les mesures actuals".

En eixe sentit, ha destacat que el balanç del certificat covid és "positiu" perquè ha ajudat a complir tres objectius: "generar major seguretat en espais tancats, mantindre l'atenció en la prudència i ha animat a la vacunació". A més, ha apuntat que el sector també dóna el seu suport a aquesta mesura.

Puig ha emmarcat la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana, que ahir va tornar a batre un nou rècord de contagis en superar els 57.000 positius després de la fi se setmana, a "el que passa en general en totes les comunitats ja que l'experiència ha ensenyat que en cadascuna hi ha una evolució de caràcter estacional amb moments cíclics" de creixement i ha assenyalat que ahir també es va registrar un rècord d'altes.

ES COMPTABILITZEN TOTS ELS POSITIUS

Sobre aquest tema, ha apuntat que "és veritat que hi ha molts contagiats", però ha recalcat que la Comunitat Valenciana "els comptabilitza tots" i en eixe sentit ha ressaltat la col·laboració de les farmàcies que des del 14 de gener col·laboren en la comunicació dels positius dels test realitzats en les seues oficines, la qual cosa "ajuda el sistema i dona major transparència". "Nosaltres sempre hem donat totes dades als quals tenim accés", ha subratllat.

En eixe sentit, ha destacat que s'està registrat una estabilització de la pressió hospitalària gràcies a la vacunació que ajuda a "mitigar els efectes letals d'aquesta pandèmia. Així, en aquestes mateixes dates del passat any hi havia el triple de persones ingressades amb 12 vegades menys de contagis.

No obstant açò, ha destacat que en el conjunt a la Comunitat Valenciana "hi ha hagut menys afecció de la covid", encara que ha recalcat que "mai es pot parlar en termes de triomfalisme perquè prompte se superarà el milió de positius des de l'inici de la pandèmia".

Per açò, ha incidit que el Consell adopta "sempre" les mesures en funció de l'evolució de la pandèmia que en aquests moments ha recordat que "no hi ha restriccions especials més enllà del passaport covid, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene en aquest espai de corresponsabilitat".