Kiko Rivera explica el motivo de sus muletas: "Llevo casi un mes con dolores de la gota"

Hace poco de la aparición de Kiko Rivera con muletas. Antes de que cunda cualquier preocupación y ronden los rumores por las redes, el DJ se ha adelantado a explicar que se encuentra con un "ataque agudo de gota", algo que le está causando bastante malestar y por lo que va a tener que continuar sobre muletas por más días.

Kiko Rivera ya tuvo que abandonar Supervivientes y casi estuvo a punto de irse de la casa de Gran Hermano VIP, donde también llevó muletas, todo por estos dolores tan inoportunos. Durante el confinamiento del 2020 lo explicaba: "Estoy un poco desaparecido de la redes porque llevo casi un mes con dolores de la gota. Todavía me duele y tengo la rodilla que flipas".

El hijo de Isabel Pantoja se ha visto envuelto nuevamente en esta situación, que le ha llevado a paralizar el rodaje de su próximo videoclip. "Estoy con un ataque agudo de gota. Os presento a mi amiga durante unos días", ha comentado en redes, con una imagen de las que serán sus compañeras de fatigas: las muletas.

Kiko Rivera ha explicado el motivo por el que lleva muletas. INSTAGRAM

"Una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquiera y que suele aparecer con ataques repentinos", ha explicado, con sinceridad, ante síntomas habituales como puede ser el dolor, la hinchazón o una gran sensibilidad en sus articulaciones.

Pero, por suerte para el empresario, no está solo. Tiene de su lado a Irene Rosales, su esposa y gran apoyo. Agradecido por su ayuda, Kiko Rivera le ha dedicado unas palabras desde su perfil de Instagram: "Sin duda una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue conocerte". La respuesta de ella no se ha quedado atrás: "Te amo por encima de todo".