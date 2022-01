Dones afrodescendents porten les seues propostes de sensibilització a Les Corts

A través d'un document consensuat, les dones van fer arribar propostes de sensibilització que van des d'incloure contingut sobre la història general d'Àfrica en els materials educatius a celebrar el mes de la història negra a la Comunitat, passant per donar major visibilitat a les dates dedicades a les persones d'ascendència africana. També proposen incidir més en la formació del personal que atén a les persones migrants o afrodescendents i que siga impartida per part persones ètnicament diverses.

Isabelle Mamadou, responsable del Moviment per la Pau (MPDL) a la Comunitat, va insistir en la necessitat de "prioritzar el lideratge de les dones afrodescendents en la implementació d'aquestes accions, en particular aquelles que treballen a favor de la igualtat". I va recordar el primer estudi de dones africanes i afrodescendents a Espanya que l'entitat va publicar en 2021 i que servirà també per a treballar en l'estratègia valenciana de migracions.

Les demandes arreplegades en el si d'aquesta trobada seran abordades des de diferents conselleries en funció de les competències, amb la participació activa de les organitzacions de dones afrodescendents a la Comunitat.

A la trobada, organitzada per MPDL, van assistir dones representants d'associacions com Uhuru, Federación Unión Africana, CesÁfrica, United Minds, Asociación Ecuatoguineana Tierra de Esperanza, Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC), Afrolatidos, València Acull i Equipo del Decenio Afrodescendiente de la ONU en España.

La comissió d'Igualtat de Gènere va aprovar a l'abril de 2021 la primera iniciativa parlamentària específica "no només a Espanya, sinó a Europa" contra la discriminació que pateixen les dones africanes i afrodescendents. La proposta, presentada per Compromís, va comptar amb els suports de la resta de grups del govern valencià (PSPV i Unides Podem), mentre Cs i Vox van votar en contra i el PP es va abstindre, recorda l'entitat convocant.

Aquesta iniciativa va arribar després de diversos anys d'incidència per part de MPDL, que cada any des de 2017 organitza trobades on dones de la diàspora africana fan arribar les seues demandes als representants polítics en el marc del Dia Internacional de la Dona Afrodescendent que es commemora cada 25 de juliol.

Un dels objectius d'aquesta mesura parlamentària és que les polítiques públiques aborden la discriminació de raça i gènere de manera interseccional a la Comunitat Valenciana. Per a açò, l'Equip del Decenni Afrodescendent de l'ONU a Espanya va alinear la proposta amb els plans d'acció contra el racisme tant de les Nacions Unides com de la UE.

ESTRATÈGIA VALENCIANA DE MIGRACIONS

Com a conseqüència de la PNL va sorgir l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026, "un document viu i obert a canvis per a cenyir-se a la realitat de les persones migrants". Per a açò veuen necessària la participació de les organitzacions de dones afrodescendents en els grups de treball creats per al seguiment del pla.

A través de més de cent actuacions coordinades, l'estratègia està enfocada a l'eliminació del racisme institucional que pateixen les persones migrants en general i les afrodescendents en particular. Les seues línies de treball fan incidència en la formació en interculturalitat i gestió de la diversitat del personal de la salut, els servicis socials i el professorat de l'educació pública, amb desenes d'actuacions específiques destinades a millorar l'atenció a dones migrants víctimes d'abusos i explotació.