Cvirus.- CSIF insta Sanitat a donar permís per deure inexcusable al personal amb menors en aïllament al seu càrrec

La central sindical ha remès aquesta petició davant l'"elevat nombre de menors contagiats per covid-19" i "la falta d'alternatives" perquè els professionals cuiden als qui es troben al seu càrrec.

En eixe sentit, considera "fonamental" que els professionals de sanitat "puguen cuidar del menor i davant l'obligació de vetlar per ells, tal com estableix el Codi Civil". Referent a açò subratlla que "Conselleria de Sanitat no compta amb un pla concilia, malgrat que el CSIF ho exigeix des de fa temps".

El sindicat explica en el seu escrit que "aquest supòsit de cura del menor per aïllament preventiu és assimilable al permís retribuït no recuperable que respon el compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal".

En aquest punt recalca que "eixe deure inclou tots aquells que estiguen vinculats a la conciliació de la vida familiar i laboral i que els deures derivats de la paternitat i la filiació constitueeixen un motiu suficient per a la concessió del permís".

CSIF considera "inadmissible" que en l'actualitat la resposta per part de l'Administració davant aquests supòsits consisteix a "gastar els seus dies de vacances o de lliure disposició per a exercir un dret que li correspon per llei".

En eixe sentit, recorda la sentència guanyada recentment per la central sindical a La Rioja, que estableix literalment que "els requisits exigits per l'Administració per a denegar aquest tipus de permís excedeixen dels establits per la normativa bàsica d'aplicació, que no pot ser modificada per l'Administració autonòmica".

El sindicat, en l'actual context, demana l'emissió de "instruccions urgents que incloguen la concessió automàtica d'aquest permís per deure inexcusable dels deures de paternitat i filiació per a aquells casos i categories professionals de Conselleria de Sanitat que no puguen acollir-se al teletreball i tinguen menors al seu càrrec en situació d'aïllament".