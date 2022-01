Detingudes 10 persones, entre elles un menor, per consumir droga en un club cannàbic de Benidorm

En el registre es va confiscar, a més de marihuana, haixix, quatre telèfons mòbils i diners en efectiu per valor d'1.165 euros. Va ser el menor d'edat el que va alertar de la presència policial al grup i qui, a més, va ser interceptat en tractar de fugir amb una quantitat notòria de droga damunt, segons informa la Prefectura en un comunicat.

Finalment, dies després de produir-se l'operatiu, els efectius van aconseguir l'arrest d'una desena persona presumptament implicada en els fets, que exercia el càrrec de secretari de l'associació. Així, a tots els detinguts, dos dones i huit homes, se'ls imputen els delictes de trànsit de drogues, associació il·lícita i pertinença a grup criminal, dos dels quals compten amb antecedents policials previs.

L'operació es va iniciar en el mes d'octubre, quan la Policia Nacional de la Comissaria de Benidorm va rebre informació relacionada amb l'existència d'un club cannàbic en el qual, sota la cobertura legal d'aquest tipus d'associacions, es consumia droga en el seu interior.

Per açò, atés que tot apuntava al fet que aquest local poguera tractar-se d'un punt de venda d'estupefaents a petita escala o "a la menuda", es va establir un dispositiu especial de vigilància sobre l'establiment investigat.

Així, es va poder determinar que el local mancava de rètol comercial i disposava d'un tancament metàl·lic tipus ballesta, entreobert en les seues hores d'obertura, de l'interior de la qual emanava una forta olor a marihuana i que comptava no obstant açò amb una càmera de video vigilància a l'entrada.

Els agents del cas van certificar a través de les vigilàncies que hi havia una gran quantitat d'afluència de persones que freqüentaven el local i que, als pocs minuts se n'anaven, portant damunt substancies estupefaents que, en aquell temps, havien adquirit a l'interior, un fet que la legislació que els regula no contempla, convertint-se per tant en un delicte contra la salut pública.

L'operació, duta a terme pel Grup 1º de la Brigada Local de Policia Judicial de Benidorm, va culminar el 15 de desembre, amb la detenció de nou persones, després d'autoritzar-se per part del Jutjat l'entrada i registre del local. En total es va confiscar la quantitat de 168 grams de marihuana en cabdells, 27 grams d'haixix, quatre telèfons mòbils de gamma alta i 1.165 euros en efectiu.