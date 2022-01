El clàssic de terror 'Suspense' arriba a la Filmoteca dins del cicle 'La lletra en la imatge'

'Suspens' serà presentada el públic pel cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado, que abordarà les relacions entre aquest clàssic del cinema de fantasmes i 'Otra vuelta de tuerca' (1898), la novel·la breu d'Henry James en la qual s'inspira. La pel·lícula es podrà tornar a veure aquest diumenge 30 a les 18 hores.

Protagonitzada per Deborah Kerr, narra la història d'una pudorosa mainadera victoriana que és contractada per a fer-se càrrec de l'educació de dos germans orfes en una gran mansió. El comportament dels xiquets, aparentment angelical, se'n va tornant sinistre. La mainadera comença a creure que els xiquets estan posseïts pels esperits lascius del jardiner i l'anterior institutriu, que mantenien una relació abans de morir.

Deborah Kerr va afirmar en una ocasió que el personatge de la mainadera Miss Giddens era el seu favorit entre tots els papers que va interpretar als llarg de la seua carrera, ressalta Cultura de la Generalitat.

'Otra vuelta de tuerca' és una de les més celebres novel·les de fantasmes de la literatura universal. Es tracta del relat en primera persona d'una institutriu que se'n va convencent que els xiquets als quals cuida estan posseïts per esperits malignes.

Encara que Clayton va optar per no incloure la narració en 'off' de la mainadera, la subjectivitat del personatge interpretat per Deborah Kerr contamina tota la posada en escena d'una pel·lícula que aconsegueix conservar tota l'ambigüitat del relat de James. Els enquadraments panoràmics, la il·luminació, el joc amb la profunditat de camp o el treball de so construeixen una atmosfera claustrofòbica i corrompuda, sens dubte el punt fort de la pel·lícula.

Considerada per la crítica com una de les grans obres mestres del gènere de terror, 'Suspense' va comptar entre els seus guionistes amb Truman Capote. La pel·lícula ha deixat una profunda petjada en la història del cinema, des de 'Los Otros' (2001) d'Alejandro Amenábar i 'El orfanato' (2007) de Juan Antonio Baiona fins a les produccions de terror japonés contemporani protagonitzades per fantasmes femenins.

'La lletra en la imatge' és un projecte de col·laboració de la Filmoteca amb la Biblioteca de València que es desenvolupa des de 2011. Amb una periodicitat trimestral, la Filmoteca programa l'adaptació cinematogràfica d'una obra literària analitzada en els tallers de lectura oberts al públic organitzats per l'Associació d'Amics de la Biblioteca.

José Antonio Hurtado, cap de Programació de la Filmoteca, presenta la projecció en la Sala Berlanga de la Filmoteca i imparteix posteriorment una conferència sobre les relacions entre l'obra literària i la pel·lícula en la seu de la Biblioteca. La seua conferència sobre les relacions entre 'Otra vuelta de tuerca' i 'Suspense' se celebrarà el dilluns 14 de febrer, a les 18 hores, en la Biblioteca Pública de València.