Christina Aguilera habla por fin sobre Britney Spears: "Toda mujer merece sentirse empoderada"

La historia entre Christina Aguilera y Britney Spears viene de lejos. La prensa jugó siempre a que fuesen enemigas, incluso cuando ambas trabajaban en The Mickey Mouse Club, aunque ellas fuera de los escenarios nunca hicieron nada para dar esa imagen. Más bien les vino dada, porque incluso el montaje del directo que hizo al mundo ver cómo Madona besaba a Spears omitió el siguiente beso (Madonna con Aguilera), prefiriendo el realizador enfocar el rostro de un hombre, Justin Timberlake, el ex de Spears.

Esa imagen de enemigas quedó desmontada en cuanto la conciencia social, al grito de #FreeBritney, buscaba el año pasado el fin de la tutela paterna sobre la autora de éxitos como Toxic o Oops!... I did it again. A todas esas voces se sumó en varias ocasiones Christina Aguilera: primero, escribiendo una carta abierta de apoyo a su amiga en la que decía "Mi corazón está con el de Birtney"; segundo, y junto a artistas de la talla de Miley Cyrus, Paris Hilton, Katy Perry o Mariah Carey, creando un fondo para ayudar a su liberación.

Pero falló una vez y ya todo era ese error. En noviembre pasado, en la alfombra roja de los Latin Grammy, la cantante de Genie in a bottle iba a contestar una pregunta sobre el caso Spears cuando su publicista apareció desde atrás y, cortante, dijo: "No, lo siento, no haremos eso esta noche, gracias, adiós".

A Aguilera no le quedó más remedio que transigir y, aunque tras mirar a su publicista pudo decir "No puedo (hablar), pero estoy feliz por ella", Britney Spears arremetió contra ella: "Amo y adoro a todos los que me apoyaron... ¡Pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!".

Christina Aguilera ha aprendido de aquel error y, aprovechando que está de gira de su nuevo disco en español, La fuerza, ha declarado que le "encantaría hablar con Britney". "Siempre estaría abierta a hablar con ella. Es un tema con el que tengo que ir con pies de plomo porque no deseo decir algo que esté fuera de lugar sobre alguien a quien tengo tanto respeto y admiración", ha comentado ante las preguntas del youtuber Enrique Santos.

La neoyorquina de 41 años ha continuado diciendo que está "muy feliz" por Britney. "Únicamente diré algo con lo que me siento cómoda hablando, y es que como dije antes, y he mencionado con anterioridad, no podría estar más feliz por ella. Toda mujer merece sentirse empoderada y poseer esa libertad como mejor le parezca", ha declarado.

Por último, Aguilera ha querido hacer hincapié en las carreras tan similares que han tenido ambas desde que comenzasen con el cambio de milenio. "Crecer en este negocio puede ser una locura, así que si alguien entiende eso y entiende por lo que se pasa para llegar aquí, al cien por cien que somos ella y yo. Siempre vamos a estar ahí", ha finalizado.