Hasta 127 euros de ahorro en los abrigos deportivos de Izas gracias a las rebajas de hasta el 60% de Primeriti

Disfrutar de una jornada en la montaña es un lujo al alcance de la mayoría. España cuenta con numerosas rutas de diversa dificultad con las que descubrir la orografía nacional y, además, con las que desconectar de las rutinas de las ciudades. Un placer del que disfrutar en cualquier época del año que, sin embargo, no es apto para inconscientes (¡ni para aquellos cuyo fuerte no es una buena planificación!). La montaña exige una buena preparación y organización si queremos hacer, sin importar la dificultad de la ruta, una excursión segura y sin sustos. Hay que prepararse el recorrido, llevar una mochila con básicos (agua, alimentos energéticos, tiritas...) y el calzado perfecto para no sentir el impacto de las piedras en la planta del pie.

También la selección de la ropa es fundamental, sobre todo en invierno, cuando las temperaturas son mínimas y la humedad, el viento o el hielo suelen estar presentes. Por eso, contar con un buen abrigo, que no impida el movimiento pero que nos dé calor, es una norma de obligado cumplimiento; aunque la inversión que haya que hacer para conseguirlo sea alta. Pero, ¿y si te decimos que los modelos de la famosa marca deportiva Izas están rebajados hasta un 60%? Como lo lees: en el catálogo de Primeriti, la web de ventas flash de El Corte Inglés, puedes encontrar ropa de la marca con rebajas de hasta 127 euros. Una oportunidad que no deberías dejar escapar: ¡es una inversión rentable a corto, medio y largo plazo!

Dos modelos a precio de ganga

- Chaqueta Jun... para ahorrar 127 euros. Este modelo tiene un 62% de descuento, por lo que merece la pena (¡y mucho!) aprovechar la oferta. Está diseñada con un tejido exterior mount-text y ofrece resistencia al viento, al agua y es transpirable. Su tenido ligero con membrana interior de dos capas no es incompatible con ofrecer un buen abrigo. Tanto la capucha, que es desmontable, como los puños son ajustables y el bajo es elástico.

Chaqueta Jun. Primeriti

- Chaqueta Bestue W... para ahorrar casi 80 euros. Este modelo es ligero, transpirable, caliente y térmico, por lo que es el mejor aliado para las salidas a la montaña. Su tejido es resistente al viento y al agua y está relleno de mount-loft. Las mangas también cuentan con diseño térmico y la capucha se puede ajustar. Asimismo, cuenta con abertura para el pulgar y dispone de bolsillos con cremallera.

El modelo Bestue, de Izal. Primeriti

Además de estos modelos acolchados, en el catálogo de Izas de Primeriti podemos encontrar otras propuestas a buen precio. La chaqueta Frague, disponible en dos colores, es cortavientos, por lo que es perfecta para los días de verano en excursiones sencillas en las que no necesitamos llevar abrigo, y para llevar como una capa extra en los días más fríos. Junto a estas prendas, también encontramos pantalones aptos para nuestras escapadas a la montaña y hasta sandalias deportivas para estar preparados para el verano.

