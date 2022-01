Quién es Marcos Martínez más conocido como Grison, de 'La Resistencia', que empezó como comercial

Grison no siempre se llamó así. Antes era Marcos Martínez, un hombre que trabajaba como comercial y acabó presentando como sustituto La Resistencia, en Movistar+, después de haberse convertido en uno de los elementos imprescindibles del programa que conduce David Broncano.

Este lunes se produjo un hecho insólito: el positivo por coronavirus de Broncano hizo que fuera imposible que él presentara el programa, por lo que fue Grisom tuvo que dar un paso al frente y asumir la entrevista a la cantante Merche, que era la invitada del día.

Grison es campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest y todo un maestro de beatbox, una técnica vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca, creando verdaderas melodías e incluso canciones completas.

Trabajó como comercial mientras hacía "bolos" en locales. "Yo vengo de rock de garito", decía en La lengua Moderna, de La Ser, pues también es un músico y guitarrista experimentado.

Padre de dos niños pequeños, él mismo contó en el pasado que fue su compañero Ricardo Castella el que le fichó para el programa, después de verle en una actuación de loopstation y hablar en alguna ocasión con él por su profesión de comercial. Más tarde incluso llegaron a hacer giras juntos.

"Llegué por Ricardo, que le gustan los cacharritos y yo trabajaba para la gente de Roland [marca de aparatos musicales]".

"Iba por las tiendas de música vendiendo ese aparato y me vino a ver un par de veces Ricardo. Me empezó a interesar la movida y, de repente, sacaron lo de La Resistencia y debió pensar en mí, de puta chiripa", contaba Grisom en Kédate en Kasa, en YouTube.

"Me presenté en las oficinas con una guitarra, en plan hippie. Yo pensé que este programa iba a durar semanas", decía Grison en La lengua Moderna sobre La resistencia.

Marcos ya había hecho un programa en Movistar que se llamaba A capella, que no funcionó y fue retirado al poco y antes había trabajado en el musical Mayumana - Rumba!, versionando canciones de Estopa y con el que hizo una gira internacional. También trabajó en The Voca People, espectáculo con el que viajó por todo el mundo.

Su espontaneidad gamberra, haciendo juegos de palabras y dobles sentidos, sin cortarse a la hora de hablar de drogas, por ejemplo, le hizo ganarse el cariño del público.

"Lo que digo no es para guionizarlo... me pasa que si lo pienso o intento ser gracioso no me sale. Yo no vengo de la comedia, vengo de tocar la guitarra y del beatbox, de la cultura de taberna y ahí hay mucha broma, así que improviso y me está saliendo medio bien, pero de ahí a ser principal en el programa... hay mucha gente como yo", explicaba el propio Grison en La lengua Moderna.

Su fama le ha dejado cosas bonitas también como la cercanía con los fans. "Hay un mexicano que me escribe por redes sociales y me dice que por mí ha dejado las drogas y de dejarse de meter en lios porque está aprendiendo beatbox".

El músico cambió su larga melena por look rapado esta temporada y comenzó a participar cada vez más en las secciones, entrevistas y gags, hasta dar un paso al frente y presentar el programa.