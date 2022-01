Tu horóscopo diario: martes 25 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 25 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy sale a relucir tu lado más práctico, ese que te hace ser muy resolutivo o resolutiva en tus quehaceres o en tu trabajo y que te lleva a distribuir el tiempo con mucha habilidad y poder descansar después. Alguien, además, va a beneficiarse de ello.

Tauro

Vas tener hoy la oportunidad de mejorar mucho tu mirada sobre un asunto que te parecía complicado y que ahora se te hace mucho más fácil. Esto te llena de tranquilidad y le trae calma a tu espíritu. Das un paso adelante para sentirte mejor.

Géminis

Las circunstancias profesionales se aclaran para ti y aunque vas a empezar un cambio de rumbo muy importante, lo cierto es que te sientes con fuerzas, ganas y con energía mental de sobra para afrontar lo que venga. Aceptas las reglas del juego.

Cáncer

Las aguas han vuelto a su cauce y se alejan los posibles problemas relacionados con malestar anímico o con un bajón de fuerzas por ciertos temas de salud. Todo eso remonta, aunque debes cuidarte y no creer que todo se ha solucionado de golpe.

Leo

Te vendría bien el consejo de un experto si tienes entre las manos algo relacionado con tu patrimonio que debes mirar con cuidado, aunque sin temor. La decisión es importante, y lo sabes. Actúa sin precipitarte y todo saldrá bien.

Virgo

No vas a dejar de estar en contacto con una persona que te proporciona compañía y muchos ratos de comprensión y ayuda. Eso ahora será algo que te servirá para seguir adelante en muchos aspectos. Tu espíritu se siente reconfortado.

Libra

Tu mirada está puesta hoy en un tema de negocios, pero que quizá tiene que ver con la naturaleza o con algo que no depende exactamente de ti, así que no te dejes llevar por ninguna clase de autocompasión. Debes seguir tu camino sin lamentaciones.

Escorpio

La luna menguante hoy en tu signo te traerá algo que quizá no esperas y que significa un cambio que no te sentará demasiado bien o que incluso te incomode. Deja que pase el mal rato dando un paseo y después aborda el tema con energía.

Sagitario

Debes de tener precaución hoy con un punto de impaciencia que a veces tienes, cuando las cosas no salen como las has planeado. El destino cambia muchas veces de orientación y no siempre a gusto de todos. Acepta las circunstancias.

Capricornio

Muchas obligaciones hoy quizá con horarios un poco locos que te van a dar la sensación de no poder abarcarlo todo. Tu carácter puede ponerse hosco y contestar mal a alguien. Date un respiro, un buen paseo te calmará los nervios.

Acuario

Hoy sube tu ánimo y se te pasa poco a poco algún disgusto que has tenido y que te había hecho estar con pocas ganas de hablar con nadie. Incluso estás pensando en darte un pequeño capricho. Hazlo, ya que quizá eso te conforte y te cambie el humor.

Piscis

Hoy deberías tomar con calma la jornada y no excederte en ningún esfuerzo, aunque estás en forma, pero no te debes dejar llevar por un culto al cuerpo perfecto que puede convertirse en obsesión, cuidado. Mira bien lo que haces para no perjudicar la salud.