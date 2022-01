Mario Casas, el inesperado protagonista de la gira de Bad Bunny: "El 'crossover' que no esperaba"

Mario Casas se ha convertido este lunes en uno de los protagonistas del día tras aparecer, para la sorpresa de muchos, en el vídeo promocional de la nueva gira de Bad Bunny, uno de los artistas más populares a nivel internacional.

El músico ha publicado las fechas de los conciertos que ofrecerá en 2022, en el marco de su gira World´s Hottest Tour, y lo ha hecho a través de un post en el que el actor español conquista a la novia del puertorriqueño, Gabriella.

La presencia del intérprete en el vídeo ha provocado un aluvión de reacciones entre los fans españoles de Bad Bunny, quien, pese a no haber anunciado actuaciones en España, ha generado una gran alegría entre público nacional.

"Viendo como Bad Bunny anuncia gira, sale Mario Casas y no viene a España...", "Bad bunny y Mario Casas en el mismo video, casi me atraganto", "el crossover que no esperaba" o "estamos llegando a un nivel de simulación demasiada alto y difícil de superar" son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.

Bad Bunny ha afirmado que "hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido, demasiado rápido". "Como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. Estaba pensando... ¿Qué tal si ya voy anunciando mi siguiente gira? Así que en lo que yo trabajo en mi nuevo álbum que sale este año, ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira".

BENITO SI NO VAS A VENIR A ESPAÑA NO USES A MARIO CASAS — Andri🦨 (@AndreaRPortela) January 24, 2022

Por su parte, Mario Casas todavía no se ha pronunciado sobre su aparición en el vídeo del cantante puertorriqueño, que en 2021 fue por segundo año consecutivo el artista más escuchado en Spotify.

Mario Casas aparece en el video promocional de Bad Bunny de su próxima gira😱



Estamos llegando a un nivel de simulación demasiada alta y difícil de superar pic.twitter.com/v40ZKG8T4u — zoyunandaluh💚🕊🤍 (@zoyunandaluh) January 24, 2022

yo: no creo que el 2022 traiga cosas raras



enero de 2022: Mario Casas con Bad Bunny — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 24, 2022

Yo viendo coml Bad Bunny anuncia gira, sale Mario Casas y no viene a España pic.twitter.com/LqEXCfQrhm — Unaii21 (@Unaai21) January 24, 2022

Bad bunny y Mario Casas en el mismo video, casi me atragantopic.twitter.com/kabrwaNQti — 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐸𝑠𝑒 🍒 (@queenese_) January 24, 2022