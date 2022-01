CSIF reclama a Sanitat més recursos per als centres de transfusió i adverteix de les dificultats per a cobrir les baixes

El sindicat també exigeix un reconeixement del complement específic a tot el col·lectiu de tècnics de cures auxiliars d'infermeria (TCAE), per a estendre les actuacions guanyades per la central sindical.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca la importància de la donació de sang i que els equips mòbils disposen dels recursos necessaris per a l'extracció o recollida.

Referent a açò adverteix de la dificultat de cobertura de baixes, la qual cosa provoca "duplicar torns en ocasions per a professionals les jornades de les quals se solen allargar ja de per si mateix". Per açò, exigeix la creació de més places estructurals.

De la mateixa manera, ha remès un escrit a Conselleria en el qual sol·licita "que es modifiquen les taules retributives del personal TCAE adscrit a l'equip mòbil dels centres de transfusions, de manera que s'incloga en el complement específic B la mateixa quantia que es percebia amb anterioritat a l'acord 07/03/2000 amb les corresponents actualitzacions".

La central sindical ha realitzat aquesta petició després de guanyar tres actuacions judicials d'extensió d'efectes de sentència que obliguen Sanitat a realitzar eixa actualització en les nòmines de sengles professionals.

El sindicat explica en el seu escrit que "Conselleria ja té constància suficient, en perdre diversos juís, del criteri dels tribunals". "Aquesta situació, creada i afavorida per la pròpia Administració, no només perjudica els treballadors que han d'invertir temps i diners en juís, sinó que comporta una saturació i càrrega innecessària en els habitualment col·lapsats jutjats", ha apuntat.

El sindicat insisteix en l'equiparació salarial amb eixe complement per a evitar, com ocorre en l'actualitat, que "els TCAEs de l'equip mòbil dels centres de transfusions que es van incorporar a treballar en dates posteriors a la modificació retributiva no cobren la mateixa quantia que els adscrits amb anterioritat a l'acord 07/07/2000".

Aquesta circumstància provoca que "els treballadors que desitgen cobrar la mateixa retribució es vegen obligats a presentar demanda en el Jutjat del Contenciós, ja que l'Administració no ha rectificat les taules salarials ni vol esmenar d'ofici la diferència".

La central sindical ressalta la importància de la tasca dels centres de transfusions, amb una plantilla total de 373 empleats a la Comunitat Valenciana, i exigeix a Conselleria que els aporte els recursos necessaris i que reconega tots els complements als quals tenen dret.