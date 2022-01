"Fue un rollo de verano, en 2018". Así ha descrito su relación con Marta Riesco el torero Antonio Pavón. La periodista, actual pareja de Antonio David, sigue en boca de todos, y Sálvame ha querido contar con Pavón para saber de primera mano cómo han sido sus antiguas relaciones. Y el torero no ha tenido muy buenas palabras hacia ella.

"Nos estuvimos escribiendo, llamando... Yo creo que yo a lo mejor le gustaba un poco, pero también quería acercarse al círculo de Isa Pantoja", ha afirmado, contundente. "Ni yo me enamoré ni ella de mí. No me queda un recuerdo agradable de ella. El tiempo pone todo en su sitio, y se está demostrando que lo hace todo por interés. ¡A ver cuánto dura esta relación!".

Pavón ha querido hablar un poco más sobre Marta Riesco y ha dejado claro que solo se acercó a él por interés puro y duro. "Después de terminar nuestra relación, me reventaba en el programa que trabajaba. Ella se introdujo en el mundo Cantora por nuestra amiga Annette".

"Al principio Isa Pi no la tragaba. Siempre que aparecía Marta, aparecía una imagen, una historia en Instagram... pero poco a poco a través de Annete, Marta se fue metiendo y metiendo. Y yo me fui apartando. Me usó para entrar en el círculo de Isa Pantoja y hacerse famosa".

Antonio Pavón, concursante de 'La casa fuerte'. Instagram / @antoniopavongalan

Pero no a todos los colaboradores les han parecido bien sus palabras. "Me parece muy oportunista lo que estás diciendo. Estás haciendo un retrato muy machista", ha comentado Kiko Matamoros.

Marta Riesco responde

La periodista ha hablado con uno de los reporteros de Sálvame y ha calificado de "muy fuerte" las declaraciones de Antonio Pavón. Según Marta Riesco, solo habrían tenido un tonteo y, seguramente, emprenderá acciones legales "contra los que no están contando verdades".