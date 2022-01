Arranca la XIII Mostra de Teatre contra el Càncer d'Alboraia (València)

En aquesta edició, tres obres conformen el cartell que els veïns podran gaudir durant les representacions solidàries de gener i febrer. Un any més, l'objectiu és recaptar fons a través de la cultura i l'entreteniment

Aquest divendres 28, Alqueria de l'Horta representarà els sainets 'Capitule Tónico I' i 'Dos Dones i un Pato Mercat', a les 20 hores, en valencià, avança el consistori.

T-Teatre portarà a la iniciativa la seua versió de 'West Love Story' amb dos passes: el divendres 4 de febrer a les 19.30 hores i el dissabte 5 a les 18 hores, les dos en castellà.

Com a colofó, Grita Teatro tancarà la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer amb 'Novecento', una obra que es podrà veure en valencià el divendres 11 i en castellà el dissabte 12, les dos a les 2000 hores.

Totes les funcions són aptes per a tots els públics. El donatiu per cada entrada és de cinc euros, destinats a sumar fons per a la investigació en la lluita contra el càncer.

Les entrades es poden comparar en la Casa de la Cultura 'José Peris Aragó' (c/ de la Mar, 1), en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores, i a través de la Junta Local contra el Càncer.