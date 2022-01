Belén Esteban explica la razón por la que no abandonará 'Sálvame': "No fue un arrebato"

Belén Esteban sorprendió a todos en su último PoliDeluxe cuando afirmó que había pensado varias veces en abandonar Sálvame. La popular colaboradora lleva muchos años en televisión, en el ojo del huracán, y eso pasa factura a cualquiera. "He estado a punto" le confesó a Jorge Javier Vázquez ante el estupor del resto de sus compañeros.

Aunque está contenta y tranquila, no cree que le quede mucho tiempo en televisión. Y así ha querido aclararlo en Sálvame Lemon Tea. "No fue un arrebato" ha confirmado a Belén Esteban a María Patiño y Terelu Campos, ambas preocupadas por las palabras de Belén en su último PoliDeluxe. “No me voy a ir ya mismo, pero llevo muchos años en televisión y ya pues a ver, vas pensando en tu futuro y en muchas cosas”.

También ha querido aclarar qué es lo que hizo que alargara un poco la decisión de abandonar la televisión. "Ha sido mi familia" ha confirmado. "Yo soy una mujer a la que la casa se le cae encima. Para 20 o 25 días tu casa bien, pero el día 26 estoy que me tiro por la ventana” ha confesado entre risas.

Belén Esteband “Gordi, tráeme el bocadillo de salchichón” #yoveosalvame pic.twitter.com/wwrQaTYNCi — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 24, 2022

Momento "merienda" de Belén Esteban y Anabel Pantoja

Pero no todo ha sido sobre abandonar o la televisión. Belén Esteban tiene un tempo televisivo perfecto, algo que ha ido aprendiendo con los años, y con Anabel Pantoja hace un dúo perfecto.

Durante un momento del programa, Anabel Pantoja ha ido a por su merienda, harta de las peleas con Kiko Matamoros, y Belén Esteban ha interrumpido el programa pidiéndole también la suya. "¡Tráeme el bocadillo de salchichón, gordi!" ha gritado, ante las risas del resto de sus compañeros.