Bravo proposa crear cinc nous jutjats en la província d'Alacant exclusius per a temes de violència de gènere

Així mateix, ha explicat que amb aquest pla "la violència de gènere serà coneguda per jutges i fiscals especialitzats en la matèria perquè pensem que la formació i l'especialització aporta més compromís, més competència i més excel·lència ja que la nostra prioritat és que les víctimes de la violència masclista estiguen ben ateses en tot moment".

Així ho ha exposat Bravo en la reunió que ha mantingut aquest dilluns a Alacant amb la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, la fiscal-cap, Teresa Gisbert i el president de l'Audiència Provincial, Juan Carlos Cerón.

També ha assistit el degà dels jutges alacantins, César Martínez, el fiscal-cap provincial, Jorge Ignacio Rabasa i la secretària coordinadora provincial, María Dolores Millán, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La consellera ha explicat que es tracta d'estendre el model que, des de 2018, funciona en el jutjat de Violència sobre la Dona de Vila-real, el qual, va assumir també els casos que es produïxen en els veïns partits de Nules i Sogorb. Aquesta experiència pilot ha suposat que les víctimes del terrorisme masclista obtinguen "una millor atenció, més especialitzada, àgil i uniforme".

En el cas de la província d'Alacant, l'agrupació "passa per augmentar el nombre de jutjats exclusius de Violència sobre la Dona per a dur a terme aquesta agrupació de partits", ha dit la consellera. Per açò "hem presentat un pla bianual amb la finalitat que l'any 2024 estiga culminada tota l'agrupació".

D'aquesta manera, per a aquest 2022 se sol·licitarà la creació de cinc nous jutjats: la creació del jutjat penal 11 a Alacant amb competència exclusiva i excloent en Violència de Gènere; un altre VSM a Alacant que assumiria també els casos del partit judicial de Sant Vicent del Raspeig i un més a Elx (el número 2) que assumiria també els casos de la veïna demarcació de Novelda.

Finalment, se sol·licitarà també que el jutjat de VSM nº1 de Benidorm assumisca els casos del partit de La Vila Joiosa. En la segona fase, prevista per a l'any 2023, es durà a terme la creació del jutjat VSM número 1 d'Elda que estendria la seua jurisdicció a Villena. El procés es culminarà, en 2024, amb la creació del jutjat VSM número 1 d'Alcoi que assumirà també els casos del partit judicial d'Ibi.

El pla per a tota la Comunitat Valenciana serà aprovat en la Comissió Mixta Generalitat-TSJCV que es reunirà aquesta mateixa setmana i, amb posterioritat, s'elevarà la proposta al Ministeri de Justícia.