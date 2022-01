Labora reobri al febrer l'oferta de cursos d'Inglés 'online' després de l'èxit de participació

D'aquesta forma, Labora obrirà noves edicions dels cursos citats el pròxim mes de febrer per a atendre totes les sol·licituds, i informarà a través de la web i de les xarxes socials de la nova edició, segons han informat fonts de la Generalitat.

L'oferta de cursos gratuïts, principalment d'Inglés, ha tingut un gran èxit de convocatòria i més de 2.000 persones ja s'han inscrit i estan participant en aquesta oferta formativa.

La durada dels cursos corresponents als nivells A1 i A2 és de 150 hores, mentre que els de nivell B1 i B2 són de 240 hores. Tots són completament 'online' i permeten la seua realització des de casa i en qualsevol moment del dia.

Per a accedir als cursos és necessari figurar com a persona demandant d'ocupació inscrita en Labora i matricular-se en la web de Labora. Es recomana realitzar abans una prova del nivell disponible en la pròpia web. Així mateix, Labora ha publicat en el seu canal de YouTube un tutorial per a resoldre dubtes amb els passos i amb la documentació necessària per a poder accedir al campus.

Aquesta formació està dirigida prioritàriament a persones aturades, encara que subsidiàriament poden participar persones ocupades, és gratuïta i compta amb el cofinançament de la Unió Europea.

CURSOS DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Així mateix, segueix obert el termini d'inscripció als cursos en competències transversals, amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de les persones aturades i formar-les en les competències més demandades pels sectors productius de la Comunitat Valenciana. Aquests cursos estaran disponibles durant tot l'any 2022.

Aquests cursos han sigut escollits entre les 20 especialitats que milloren les habilitats personals i interpersonals més demandades per les empreses a l'hora de seleccionar al personal: comunicació, lideratge, tècniques per a afrontar l'estrés o la gestió del temps, entre uns altres.

La seua durada és de 25 hores. Seran tutoritzats i dotaran a les persones que els cursen d'un diploma d'aprofitament. Estaran disponibles per a la seua realització durant les 24 hores del dia.

Labora ha fet una aposta per la formació 'online', cada dia més demanada per la ciutadania. Així, des de la crisi sanitària a conseqüència de la pandèmia, s'ha reforçat l'oferta del campus virtual que permet una formació a distància, a mida de cada persona i de forma més segura.