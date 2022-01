Investigat un conductor per circular ebri a 213 quilòmetres per hora en l'AP-7

20M EP

NOTICIA

La Guàrdia Civil d'Alacant investiga un conductor de 55 anys per circular per l'autovia AP-7 a 213 quilòmetres per hora i sota els efectes de l'alcohol. A l'home, que conduïa a 93 quilòmetres per hora més del límit establit, se li imputen els delictes contra la seguretat vial i conduir sota la influència de begudes alcohòliques.