Desallotgen a un grup de 34 menors que consumien alcohol i marihuana en un local d'Elx

Sobre les 21.25 del dissabte, els agents van observar a un grup de joves eixir sense mascareta d'un local destinat al lloguer per a esdeveniments. L'establiment tenia la música molt alta i desprenia una forta olor de marihuana.

La dotació policial va demanar suport d'altres unitats per a realitzar una inspecció de l'establiment, on es van trobar diverses botelles d'alcohol i van ser identificats 34 menors. També es va donar avís als seus pares per a informar-los de la situació i que es feren càrrec d'ells.

La unitat Linx de la Policia Local es va personar per a realitzar tant la comprovació de l'incompliment de les mesures sanitàries, per no respectar ni la distància interpersonal ni l'ús de la mascareta, com per a esbrinar qui era la persona que havia llogat el local, ja que en eixe moment no es trobava al local.

Els agents van sol·licitar la documentació de l'establiment i l'encarregada va manifestar que la llicència estava a nom del seu fill, per la qual cosa la van emplaçar a recopilar la informació per a realitzar el corresponent control de l'activitat.