Marta López Álamo, muy orgullosa con su cambio físico tras superar un TCA: "Pensaba que nunca iba a ser feliz"

Marta López Álamo ha presumido en redes sociales de su cambio físico en los últimos 6 años y ha sorprendido al compartir imágenes con 16 años, cuando se encontraba en los peores momentos de su Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

La modelo ha hablado en numerosas ocasiones de la enfermedad que sufrió cuando era adolescente y esta vez ha querido mandar un mensaje claro de que es posible superarla.

"Yo pensaba que nunca iba a ser feliz, estar sana y quererme...", ha escrito en un vídeo publicado en TikTok junto con dos instantáneas donde aparece casi irreconocible. Al golpe de música, se compara con vídeos recientes de su trabajo en la moda y escribe contenta que "lo ha conseguido".

Las imágenes han despertado mucho revuelo y la novia de Kiko Matamoros ha tenido que aclarar que, efectivamente, es ella la de las primeras fotografías. Además, ha profundizado sobre su experiencia en esos años tan duros

"Lo he puesto para que sirva de ejemplo porque aunque yo estoy delgada, porque es así como me gusta estar, estoy sana. Para que veáis el cambio y, sobre todo, que si yo he podido vosotros también podéis", ha declarado en sus historias.

Marta López Álamo hablando sobre su TCA. MARTALOPEZALAMO / TIKTOK

Muchos asocian la delgadez con las enfermedades mentales relacionadas con la alimentación. Sin embargo, Marta ha querido dejar claro que para ella lo importante ahora es tener una relación sana con la comida: "Soy consciente de como estoy, puedo comer sin culpa, puedo disfrutar de la comida, puedo ser feliz, ese es el objetivo".

Además, le ha mandado un mensaje a los que dicen por redes que sigue enferma: "La gente que me conocía en esa época, sobre todo mi familia y, obviamente yo misma, sabemos la evolución física y mental que he tenido y estoy orgullosa y feliz que lleve ya 6 años casi con ganas de vivir".

Aunque haya pasado tanto tiempo, Marta ahora tiene 24 años y sigue recordando aquella etapa y lo mucho que sufrieron sus padres. Por eso, quiere mandar un mensaje de esperanza a los que no tengan esperanza en su futuro.