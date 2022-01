María Patiño sorprende presentando 'Sálvame Lemon Tea' en albornoz

Sálvame Lemon Tea, la nueva sección de Sálvame que sustituye a Sálvame Limón, ha reconciliado a María Patiño y Terelu Campos para que sean las presentadoras. Y poco a poco va consolidándose como un anticipo de los temas que se tratan a lo largo del programa.

Las tiranteces entre ambas, guionizadas o no, son casi más interesantes que las propias noticias que cuentan, y siempre hay hueco para sorpresas. ¿La última? El estilismo de Patiño, que ha querido ocultar la ropa que llevaba tras un albornoz rosa ante la sorpresa de Terelu, que no tenía clara la razón.

"No me fío de ti. Como me copias los estilismos, me tengo que tapar. La desconfianza", ha afirmado la periodista. "Aunque he de decir que los lunes no me gustan nada". La hija de María Teresa Campos, entre risas, ha querido responder a su compañera: "¿Pero cómo te voy a copiar yo los estilismos? ¿Cómo me voy a meter yo en una camisetilla pequeña?".

"Bueno, tú tendrás tu talla, pero podemos venir igual, así que me tapo", ha insistido María Patiño, que no ha revelado su outfit hasta varios minutos después.

María Patiño, al fin, revela su estilismo MEDIASET

Tras la revelación de su look, la presentadora ha querido tender puentes de nuevo con su compañera: "Estás muy guapa desde que estás conmigo". "Tú también has mejorado un montón", le ha respondido Terelu. Poco a poco van siendo más educadas la una con la otra. ¿Es el inicio de una nueva amistad?