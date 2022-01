La targeta SUMA permetrà viatjar amb metro, bus i rodalies amb rebaixes de fins al 55% des del 31 de gener

Així, ho ha explicat el conseller de Politica Territorial, Arcadi España, que ha destacat que la Generalitat ha invertit 20 milions en aquest nou suport perquè l'1,8 milions de persones que viuen a l'àrea metropolitana "confien en el transport públic en els seus desplaçaments".

En concret, SUMA 10 tindrà una rebaixa entre l'11 i 55%; SUMA mensual entre el 23 i el 40%, i SUMA mensual jove, un 15% addicional sobre els altres descomptes del SUMA mensual gràcies a la simplificació zonal, ja que es redueixen a la meitat les quatre zones tarifàries actuals.

D'aquesta manera, amb un sol bitllet es podrà viatjar en Metrovalencia, Metrobus, Rodalies o EMT, encara que els anteriors suports seguiran sent vigents i s'ha habilitat un termini de sis mesos per a esgotar els viatges dels títols anteriors a Suma.

Arcadi España ha assenyalat que aquesta inversions de 20 milions es mantindrà en el temps per a fidelitzar als actuals passatgers i ampliar els usuaris perquè aquesta "aposta significativa pel transport públic metropolità és l'aposta per la descarbonització, per descongestionar les ciutats i cuidar el medi ambient". Ara també s'estudiarà la seua implantació a Castelló i a Alacant.

SUMA 10, els bons de 10 viatges, es podran adquirir en tots els punts de venda habituals on es compren els títols propis dels operadors com són quioscs, estancs, màquines automàtiques de Metrovalencia i Renfe). A més, els nous títols SUMA es podran carregar en les antigues targetes Mobilis, per la qual cosa no serà necessari comprar nous suports per a aquest tipus de títols.

D'altra banda, en els primers mesos d'integració tarifària es farà un esforç important per a reforçar l'atenció personal al client en diferents punts de l'àrea metropolitana. Així des de hui, en la web de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) ja es pot consultar informació extensa sobre els títols i hi ha un apartat de preguntes freqüents sobre la integració tarifària.

NOVES TARIFES AMB RENFE I MÉS ECONÒMIQUES

Les poblacions més beneficiades seran les més llunyanes. Així, els habitants de Sagunt estalviaran un 50% en els seus desplaçaments al cap i casal i els de Torrent un 49%.

En concret, les noves tarifes que inclouen RENFE seran SUMA 10, de 8 euros per a una zona, enfront dels actuals 9 euros i 15,50 euros; 12 euros per a dos zones que substitueix als de 20,90 euros i 26,90 euros d'ara, i 20 euros per a l'Aeroport enfront dels 26,90 en vigor.

Per la seua banda, quant al SUMA mensual costarà 35 euros una zona, 53 euros dos zones el mateix que l'aeroport. Actualment els preus aquest abonament mensual oscil·len entre els 45 euros i els 79,10 euros.

A més del consegüent benefici econòmic, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dos.

El conseller ha recordat que aquesta iniciativa s'uneix a altres per a potenciar el transport públic com les llançadores als parcs industrials, les noves línies d'autobús engegades, i l'ampliació de Metrovalencia, especialment la Línia 10, a més de les futures L11 i L12".