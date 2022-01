Carrie Bradshaw es real: se llama Caroline Vazzana, es editora de moda y vive en Nueva York

Sexo en Nueva York nos dio a conocer grandes personajes que nos gustaría que existieran en la vida real para poder aprender de ellas, como Samantha Jones y su empoderamiento femenino, Miranda Hobbes y su pragmatismo para poner los pies en la tierra, Charlotte York y su afán de ver siempre el lado bueno de las cosas o Carrie Bradshaw y su envidiable estilo de vida.

Sin embargo, a veces la ficción traspasa la pantalla y nos encontramos con Caroline Vazzana, editora de moda, con un armario envidiable, amante de los zapatos, estilista, escritora y con pase a todos los eventos de la Semana de la Moda de Nueva York.

Las redes la han apodado como "la Carrie Bradshaw moderna" y acumula más de 260 mil seguidores en Instagram. No obstante, la estilista está más involucrada en aplicaciones más actuales como TikTok, donde ha logrado conquistar a más de 350 mil personas.

Una de sus máximas y lo que busca compartir con sus seguidores es llevar la ropa que más le guste a cada uno, no la que quieran los demás. Esta filosofía la llevó a triunfar en las redes sociales y encontrar un estilo único que hizo despegar su carrera en el mundo de la moda.

Su faceta más "Carrie Bradshaw" se encuentra en su página web, Making It in Manhattan, donde no solo escribe historias divertidas sobre moda y compras, sino también toneladas de consejos prácticos para cualquiera que busque establecer una verdadera carrera en la industria. Desde historias detrás de escena hasta consejos para establecer contactos y hacer prácticas.

Si su afición por los zapatos y la elección de atuendos llamativos no fueran suficientes para compararla con la protagonista de Sexo en Nueva York, Vazzana se ha abierto camino en el mundo editorial, con un libro (Making It In New York) que se convierte en una "guía para principiantes para sobrevivir y prosperar en el mundo de la moda".

Tanto su Instagram como su cuenta de TikTok se han convertido un escaparate perfecto para buscar inspiración a la vez que consejo, siendo muy diferente a las influencers convencionales. Caroline Vazzana ha conseguido conquistar siendo ella misma y alienta a sus seguidores a hacer lo mismo para alcanzar todo su potencial.

Por otro lado, su amor por la moda le ha llevado a sacar su propia firma con prendas muy coloridas sin arruinarse, porque según Vazzana, no es necesario gastar mucho dinero para vestir bien. Solo hace falta estilo.