La Comunitat rebrà 251,13 milions com a compensació de la liquidació de l'IVA de 2017

Aquesta situació es va originar en 2017 arran de la decisió de l'aleshores ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que en aplicar el SII de l'IVA, en termes de caixa, només es comptabilitzaren 11 mesos d'autoliquidacions d'IVA dos anys després, en l'exercici 2019. Es tracta d'uns diners que el govern valencià ha reclamat des d'aleshores.

"L'actual executiu resol així un problema que afectava al dret de les autonomies i que minvava els nostres recursos", ressalta el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, a més de destacar que la xifra final se situarà per damunt dels 230 milions pressupostats per aquesta quantitat en els pressupostos autonòmics de 2022.

Al seu juí, és una doble bona notícia: "Primer, perquè disposem de més recursos, i segon, perquè la ministra, Mª Jesús Montero, ha hagut de resoldre un problema creat per Montoro". El conseller socialista subratlla així que "diu molt de la sensibilitat que té aquest Govern amb la Comunitat Valenciana enfront de l'anterior".

I és que torna a criticar que la decisió del ministre Montoro va provocar un "clar crebant" per a les autonomies: "Va ser una mesura injusta que sempre hem denunciat per perjudicar els interessos i ingressos de les comunitats autònomes".

Ara, Soler destaca que el Govern ha generalitzat una solució per a totes les autonomies que ja va intentar en 2019, que "no es va poder dur a terme pel rebuig dels pressupostos per part de la dreta, i que ara farà per fi efectiu. L'acord ha de passar pel ple del Consell i s'aprovarà en els pròxims dies.