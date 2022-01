Ribó reitera el seu rebuig a l'ampliació del port sense una nova DIA i reclama "un estudi detallat"

"Si no està aquesta Declaració d'Impacte Ambiental la meua posició és negativa", ha exposat el primer edil, que ha assenyalat que "hi ha molts elements que ens indiquen que aquesta ampliació és molt conflictiva per a totes les platges del sud" de València.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera, preguntat per eixa ampliació després de participar en la presentació de l'Estratègia de la Missió Climàtica València 2030. "La meua posició és molt clara. Jo vaig votar que no en el seu moment a l'ampliació perquè no hi havia una Declaració d'Impacte Ambiental satisfactòria al meu entendre en funció de la situació actual", ha exposat l'alcalde.

Així, ha insistit que si no es compta amb eixa DIA la seua posició segueix sent "negativa". "Crec que en el tema del port hi ha molts elements que ens indiquen que aquesta ampliació és molt conflictiva per a totes les platges del sud. No tenim estudis i aleshores, probablement, és molt conflictiva per tots els problemes de mobilitat. Si augmenta el nombre de contenidors que arriben, augmentarà el nombre de camions", ha plantejat Ribó.

El responsable municipal ha indicat que aquest són "temes que hem de resoldre" i per als quals "s'hauria de buscar una solució". "No dic que no hi haja solucions, però mentre no tinguem un estudi detallat d'aquests temes pense que no podem donar el salt a una ampliació que no tinga aquestes garanties", ha declarat.

"Per açò, demane una Declaració d'Impacte Ambiental que contemple aquests temes. Si aquesta declaració no està, la meua posició, evidentment, és que crec que no", ha exposat l'alcalde.