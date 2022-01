Unides Podem registrarà al febrer la seua proposta de llei de salut mental

Aquest dilluns, la síndica i portaveu de Sanitat del grup, Pilar Lima, ha abordat aquesta qüestió amb els sindicats CCOO, UGT i Intersindical.

Segons l'enquesta sobre salut mental publicada per la Generalitat aquest cap de setmana, la principal demanda de la ciutadania és una major rapidesa i millor atenció en salut mental, seguida de més sistemes de prevenció. També apunta al suïcidi, els trastorns alimentaris, l'ansietat laboral, l'estrés o l'addicció al joc com els problemes més comuns.

Per a la portaveu d'UP, aquest informe reflecteix que és necessari "blindar per llei el dret a la salut mental", per la qual cosa la seua intenció és començar ja a impulsar el procés perquè és un problema "urgent" com constaten les dades de salut mental de joves o l'índex de suïcidis.

Després de reconéixer que s'han desenvolupat diversos plans estratègics per a abordar la salut mental a la Comunitat que han suposat "un gran treball i esforç", Lima ha proposat fer un pas més en aquesta direcció legislant mitjançant aquesta proposició de llei per a garantir a la ciutadania valenciana un servici públic bàsic i que "poder acudir al psicòleg deixe de ser un privilegi".

Durant el període de consultes, Unides Podem-Esquerra Unida està rebent una resposta "molt positiva", amb propostes que enriqueixen el text i peticions de reunió per part de col·lectius d'afectats o de familiars, associacions o col·legis professionals, societats científiques, sindicats del sector o entitats transversals.

Recentment, el Congrés ha donat llum verda a la tramitació de la llei estatal sobre salut mental amb l'abstenció del PP i Vox i el vot en contra del PNB, per la qual cosa UP entén que la resta de socis del Botànic (PSPV i Compromís) defenen la necessitat de donar la importància que mereix a aquesta qüestió. Garanteix així que farà "tot el possible per a arribar a acords amb altres grups polítics perquè aquesta llei siga de tots i totes".

"És el moment d'abordar aquesta necessitat, que la pandèmia ha agreujat però que ja estava present en la nostra societat; ara per fi la salut mental no és un estigma i hem de protegir-la per llei i consolidar els recursos", afig la portaveu adjunta, Estefania Blanes, recordant que la salut mental està especialment condicionada per determinants socials i econòmics.

Per açò, al seu juí, la salut mental ha de ser promoguda amb polítiques públiques integrals que eradiquen la pobresa, l'exclusió i les desigualtats socials. El text de la proposició de Llei de Salut Mental Valenciana assegura els drets de les persones afectades per problemes de salut mental i preveu un important augment de ràtios dels professionals d'aquest camp, així com la creació de la figura del psicòleg clínic en els centres de salut.

La llei, en general, aspira a abordar una sèrie de canvis que permeten abordar la salut mental de manera transversal des dels servicis públics: sanitat, educació, i servicis socials.