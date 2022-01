Colomer assegura que la demanda turística "segueix latent a Europa" i espera reprendre l'activitat promocional al març

Colomer ha incidit que "la motivació del viatge segueix ací, com les ganes de visitar llocs turístics i de viure experiències en destinacions segures, amb oferta diversa i de qualitat". Per açò, "quan les condicions sanitàries ho permeten i la situació de la variant ómicron millore, tornarà la demanda internacional a la nostra destinació", opina.

El titular de Turisme ha assenyalat que tècnics del seu departament han mantingut prop de 15 trobades amb responsables de les Oficines Espanyoles de Turisme a l'estranger, per a compartir impressions i analitzar les tendències dels diferents mercats, des de oficines turístiques europees, com les Lisboa, Milà, Brussel·les, Frankfurt, Viena i Oslo, entre unes altres, a oficines dels Estats Units, com la de Nova York, de Miami o de Los Angeles. En totes elles, "la percepció global és que existeix una possibilitat viable de reprendre la plena activitat promocional presencial a partir del pròxim mes de març".

"Moltes accions estan paralitzades per la situació epidemiològica, però tot apunta al fet que durant aquest 2022 tornem a tindre dos pics de treball forts a nivell promocional, de març a juny i de setembre a desembre", ha afegit Colomer.

De fet, responsables de l'àrea de Promoció de Turisme Comunitat Valenciana van mantindre una trobada professional en el context de Fitur amb el sotsdirector de Màrqueting de Turespaña per a estudiar la viabilitat d'accions conjuntes promocionals de cara a aquest exercici.

Un altre de les trobades professionals va ser el mantingut amb Jet2, el primer touroperador anglés emissor de turistes a la Comunitat Valenciana, que en 2020 va baixar el seu nombre de viatgers a l'aeroport d'Alacant però que en 2021 va aconseguir recuperar-se, en sintonia amb la resta de touroperadors, fins a arribar a prop dels 180.000 passatgers. Per a 2022, es preveu triplicar el nombre de seients disponibles. En 2019, el nombre de passatgers que va registrar Jet2 a Alacant va ser de 670.000 viatgers.

Pel que fa a altres mercats, Turisme també va compartir impressions amb CVTrip, el principal touroperador del mercat xinés, i tots dos coincideixen que la demanda està i l'interés per la Comunitat Valenciana continua, però les rigoroses condicions de tornada al país d'origen dificulten la recuperació d'aquest mercat, que ja va mostrar un alt dinamisme en els anys precedents a l'arribada de la Covid-19.

D'altra banda, i segons les dades arreplegades pel personal de Turisme Comunitat Valenciana encarregat de gestionar l'estand durant aquesta edició de Fitur 2022, les entitats presents en la zona de producte van mantindre prop de 500 reunions, concentrant-se la majoria d'elles durant els dos primers dies de celebració del certamen, és a dir, dimecres i dijous.

Aquesta zona va comptar amb un total de 110 empreses, de les quals 14 disposaven amb una taula per a ús exclusiu i les 96 entitats restants van tindre accés a taules de treball rotatives, associades a les diferents tipologies de Producte, presents en l'estand: Mediterrani Cultural, Mediterrani Natural-Rural, Mediterrani Actiu i l'Éxquisit Mediterrani.

A més, la plataforma Fitur Live Connect, a la disposició del sector de forma gratuïta per a fomentar les relacions empresarials i que seguirà oberta fins al 15 de febrer, va registrar aquests dies 30 contactes.

Així mateix, prop de 8.500 persones van seguir en 'streaming' l'activitat de l'estand de la Comunitat Valenciana en aquesta edició de Fitur 2022. Un format, cada vegada més demandat, gràcies al com, durant els dies professionals els usuaris van poder seguir les presentacions i rodes de premsa de la Plaça Central, i durant el cap de setmana, l'activitat del 'showcooking', que va albergar un total de 16 demostracions gastronòmiques per a donar a conéixer el més característic de l'Exquisit Mediterrani.