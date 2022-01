Consell demana al València CF registrar la documentació del Mestalla: "Els aficionats volen parlar d'esport"

"Tots els aficionats del València CF i tots els valencians i valencianes que consideren que el València és una institució que està per damunt dels amos conjunturals el que volen és parlar d'esport i deixar el tema urbanístic", ha mantingut en declaracions als mitjans.

Sobre aquest tema, preguntat per si considera tècnicament viable reiniciar les obres a l'octubre com va traslladar el València CF a l'alcalde, Joan Ribó, el conseller ha replicat que "depèn sobretot de les llicències d'obres municipal". Per açò, és l'Ajuntament qui ha de determinar-ho. Per part de la Generalitat, que "ha de vetlar per la legalitat i l'interés general", ha insistit que actuaran a mesura que es present per registre d'entrada.

En eixe sentit, ha descartat pronunciar-se sobre si considera el nou projecte un estadi 'low cost' o sí compleix amb els paràmetres de qualitat, ja que el projecte encara no s'ha presentat per registre d'entrada.

Així, ha comentat que fins al moment el que ha vist és un powerpoint que està "bé", però ha insistit que les administracions, i en un expedient tan important com aquest, "es guien pel registre d'entrada" i ha recordat que disposen de tres mesos per a presentar-lo "quan es vegen els projectes per registre d'entrada, els avals i el calendari financer que tenen farem una valoració", s'ha compromès.

D'altra banda, ha assenyalat que el nou informe que ha sol·licitat a l'Ajuntament de València per a determinar si es mantenen els beneficis urbanístics entra dins de "la normalitat" d'informes addicionals que han de demanar-se després d'haver iniciat l'expedient de resolució anticipada per caducitat de l'ATE del València CF.

En aquest cas, es reclama al consistori que determine la seua posició respecte a la situació urbanística perquè volem que "l'urbanisme i l'ATE es configuren com una col·laboració entre Administracions".

Així, ha recordat que la Generalitat és "l'encarregada de l'acció estructural, açò és de les grans xifres i la gran ordenació de l'ATE, però després l'Ajuntament és la que ha de vetlar pels detalls més bàsics en eixa zona de València ciutat".

Sobre aquest tema, ha explicat que quan es dispose d'aquest informe serà analitzat pels serveis jurídics de la Conselleria i es mantindran "les reunions que siguen necessàries per a coordinar l'actuació respecte l'expedient de caducitat de l'ATE entre les dos administracions implicades, l'Ajuntament i la Generalitat.