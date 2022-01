Ion Aramendi y su mujer, María Amores, anuncian que van a ser padres de nuevo: "Ya no voy a ser la única chica en casa"

El presentador del programa de Televisión Española El cazador, Ion Aramendi, y su esposa, María Amores, han anunciado en redes sociales que están esperando su tercer hijo y, según ha aclarado la periodista, se tratará de una niña.

La mujer publicó en Instagram una ecografía acompañada de un divertido texto para presentar a su "hije". "Tengo 13 semanas y estoy ya estresadito perdido. Me han tenido de mudanza, viajando en trenes, autobuses, coches, viviendo en diferentes casas y ciudades y me han ignorado un poco", comenzaba diciendo, ya que la pareja se mudó hace poco a Madrid.

"Le he dado un poco de caña a mi madre, que sólo decía que estaba como de resaca, no sé qué es eso, pero la pobre se encontraba fatal. He venido de sorpresa, creo que al principio no me querían pero yo de aquí no me muevo", ha continuado, detallando que el embarazo ha sido del todo inesperado.

El nuevo miembro de la familia se unirá a los dos hijos que ya tienen, Ion y Lucas. "Mis padres, por lo visto, son un poco viejunos pero no paran, parecen majos y son muy animados. Mi padre canta todos los días, tiene un vozarrón y trabaja en algo que se llama tele. Mi madre habla mucho, no sé a qué se dedica pero no calla".

Pocos días después, Amores desveló cual era el sexo del bebé con una fotografía en la que se le veía con un tambor y la bufanda de la Real Sociedad. "Que se vaya enterando la niña que sus colores son el blanco y el azul", sentenciaba, a la par que se mostraba encantada: "Ya no voy a ser la única chica en casa".

Su marido, por su parte, confirmaba la noticia en el programa Mejor contigo y confesaba sentirse "afortunado y felicísimo" de volver a ser padre.