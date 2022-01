Educació destina 46,3 milions més per a millorar 13 centres educatius

La Conselleria d'Educació ha adjudicat, dins del Pla Edificant, 46,3 milions d'euros per a construir o millorar 13 centres educatius de 12 municipis. De la inversió destinada, 21,3 milions són per a 4 actuacions en centres educatius de la província d'Alacant; 9,8 milions d'euros per a 5 actuacions en la demarcació de Castelló, i 15,2 milions d'euros per a 4 noves actuacions a València.