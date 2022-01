La Generalitat publicarà aquesta setmana la convocatòria de 87 milions d'ajudes per a regenerar barris

Així ho ha anunciat el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, que ha presidit el Ple de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (OHSU) i ha destacat com a "grans reptes i oportunitats" el Pla Estatal d'Habitatge i, sobretot, dels fons europeus.

Sobre aquests recursos, ha manifestat: "Ens juguem molt en la gestió d'aquests fons per a poder fer realitat les polítiques útils per a la gent. Disposarem de recursos i hem de procurar traure'ls tot el rendiment possible".

Illueca ha anticipat que aquesta setmana es farà pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del pla de recuperació, transformació i resiliència. "Es tracta d'un programa enfocat als municipis, dotat amb una quantia benvolguda de 87 milions d'euros per a subvencionar la regeneració de barris amb majors dificultats".

Així mateix, ha explicat que els fons europeus també subvencionaran un total de cinc programes en matèria d'habitatge amb una dotació que ascendirà als 160 milions d'euros.

El vicepresident ha destacat l'ampliació i dignificació del parc públic perquè "hem d'aconseguir que l'habitatge públic siga sinònim d'habitatge en bones condicions i no en precari". Quant a l'ampliació del parc públic, en 2021 la Conselleria ha adquirit 396 habitatges per un import total 24,6 milions d'euros. En l'actual legislatura s'han adquirit un total de 767 immobles.

Illueca subratllat la necessitat de polítiques útils i compromeses que "exigeixen d'acurades radiografies de la realitat en la qual ens trobem, cal tindre clar quines són les necessitats fonamentals per a organitzar de la millor manera possible les actuacions per a resoldre-les". "Aquest repte és el que va donar lloc a la creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana en 2017 i que hem de preservar".

Respecte al balanç de l'últim any, la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris, ha afirmat que l'Observatori "ha fet el seu treball, essencialment per haver-hi ha facilitat la trobada entre tots els sectors relacionats amb l'habitatge, però les millores observades ni són suficients ni ens poden fer baixar el grau d'exigència en la nostra tasca".

ALTA DEMANDA D'HABITATGE

En aquest sentit, Peris ha reconegut que "seguim amb una alta demanda d'habitatge, les ajudes al lloguer mantenen les dotacions pressupostàries, però queda molt marge de millora, com també creixen els programes de rehabilitació d'habitatges que sabem que, en aquests temps de transició ecològica, són una plataforma clau del nou model econòmic".

Peris també s'ha referit al treball que estan realitzant les dos comissions tècniques creades pel ple de l'any 2021 i que estan analitzant dos aspectes essencials en les polítiques públiques, "la de joventut i la migració davant l'accés a un habitatge digne i del treball del qual s'ha donat un avanç de resultat en el ple de hui", ha conclòs,

En el Ple de l'Observatori tenen representació els secretaris autonòmics i directors generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la Direcció general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol, l'Institut Valencià de l'Edificació, l'Institut Cartogràfic, d'Urbanisme, d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

Així mateix, compta amb representants de la Plataforma d'Afectats Antidesnonaments, la Unió de Consumidors, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi Oficial d'Arquitectes, la Federació de Promotors Immobiliaris i Agents Urbanitzadors, l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.