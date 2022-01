Bibiana Fernández cuenta en 'El programa de Ana Rosa' cómo la eligió el perro de su expareja

El reconocimiento de que los animales son seres sintientes ha supuesto toda una revolución en materia de protección animal. Este lunes, El programa de Ana Rosa ha dado a conocer una resolución judicial histórica: una sentencia ha concedido la custodia de un perro a su cuidadora y no a su dueña.

Tras comentar la noticia con los colaboradores de la mesa de actualidad, Patricia Pardo ha pedido la opinión de Bibiana Fernández, quien no ha dudado en comentar su parecer con respecto al reconocimiento de los sentimientos de los animales.

"En mi vida se ha dado esa circunstancia. Una de mis parejas tenía una perra y cuando ya empezamos a intimar y había una cierta confianza, él empezó a venir con la perra a casa. Cuando nos instalamos a vivir juntos, la perra vino a vivir a casa y yo ya tenía tres. Al separarnos él tuvo un acto de generosidad porque se la podría haber llevado porque era suya, pero la perra me eligió a mí", ha contado la colaboradora del matinal de Telecinco.

Bibiana ha comentado que su expareja dejó al animal con ella porque "no se quería ir". Además, ha señalado que las veces que su exsuegra iba a visitarla, el animal se escondía y "al principio, cuando la veía, se escondía pensando que se la iba a llevar".

"Eso de que los perros no sienten es una tontería. Los perros te eligen", ha agregado, tajante, Bibiana que, además, ha explicado que ella no tiene más animales porque le da "miedo sobrevivir a ellos porque no puedes dejar en herencia tres perros" y no quiere que los separen.