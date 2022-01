Cvirus.- Les dones presenten més símptomes postcovid a llarg termini que els homes, segons un estudi

El treball, publicat en la revista 'Journal of Clinical Medicine', està liderat per la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) i en ell participa la Universitat de València (UV), informa aquesta institució acadèmica en un comunicat.

Segons les conclusions de 'Long-covid-exp-cm', la quantitat mitjana de símptomes experimentats per les dones huit mesos després de l'alta era de 2,25 enfront d'1,5 en el cas dels homes, tot i que els símptomes causats per la infecció aguda foren similars en l'ingrés hospitalari.

El treball ha investigat les diferències de sexe en els símptomes relacionats amb la malaltia i els seus efectes a llarg termini després de superar-la i ser donats d'alta en l'hospital. Fins avui alguns estudis suggerien que el sexe podria ser un factor específic. Aquesta anàlisi investiga específicament, amb la major cohorte fins avui, aquesta diferència i té en compte les diferències en els símptomes d'inici associats a la covid-19.

Així, "la pandèmia s'ha relacionat amb un augment de la desigualtat de gènere. Reconéixer que la covid-19 afecta de manera diferent a dones i homes és un pas crucial cap a una millor comprensió de la fisiopatologia i la naturalesa de les seqüeles i símptomes postcovid i la promoció de solucions d'atenció mèdica individualitzades", destaca la professora del Departament de Psicologia Evolutiva de la UV i participant en la investigació, Esperanza Navarro-Pardo.

"De fet, és molt interessant veure com les dones sobreviuen en major proporció que els homes a la infecció aguda per covid-19 però desenvolupen més símptomes després", apunta, per la seua banda, César Fernández de les Peñas, primer firmant de l'estudi i professor del Departament de Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Rehabilitació i Medicina Física de la URJC.

Segons aquest estudi sobre 1.969 pacients d'hospitals de la ciutat de Madrid, el sexe no pareix tindre relació amb el tipus de símptomes al començament de la malaltia, de manera que els símptomes de la covid-19 a l'ingrés van ser similars en homes i dones, exceptuant la prevalença de mal de cap com a símptoma inicial, que va ser més comú en dones que en homes. Açò suggereix que l'afectació inicial per covid-19 és similar en tots dos sexes.

No obstant açò, en l'estat de salut postcovid, va haver-hi més símptomes de fatiga, dispnea, dolor, pèrdua de cabell, problemes oculars, depressió i mala qualitat del somni en les dones que en els homes. El sexe femení apareix, per tant, com un factor de risc per a alguns símptomes postcovid-19 concrets, com a fatiga, dispnea i problemes dermatològics.

A més, malgrat malalties com la hipertensió, la diabetis o els trastorns cardiovasculars s'han relacionat amb un major risc de malaltia greu o mortalitat en la fase aguda de la infecció, no s'ha trobat que aquestes variables tinguen efectes en la simptomatologia posterior a la covid-19. Açò podria estar relacionat amb el fet que aquesta malaltia és més prevalent en els homes, els quals mostren major severitat de la infecció i major taxa de mortalitat.

En el treball, a més, per part de la UV també participen els investigadors José Martín i Óscar Pellicer, de l'Intelligent Data AnalysisLaboratory de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) i professors de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat Alfonso X El Sabio (UAX).

MECANISMES SUBJACENTS

Les causes per les quals la covid afectaria més a les dones a llarg termini, apunta l'equip investigador, serien les diferències biològiques en l'expressió de l'enzim convertidor d'angiotensina-2 (ACE2) i dels receptors transmembrana entre homes i dones, a més de diferències immunològiques, per exemple, una menor producció d'interleucina-6 proinflamatòria després de la infecció viral en dones. No obstant açò, els mecanismes subjacents han de ser investigats.

El 'Long-covid-exp-cm' és un estudi multicèntric de cohortes que pretén específicament investigar les diferències de sexe en persones hospitalitzades per infecció per covid-19 a Espanya, entre moltes altres dades. Els diagnòstics es van realitzar en funció de la presència de troballes radiològiques positives a l'ingrés en l'hospital i una anàlisi de reacció en cadena de la polimerasa amb transcripció inversa (RT-PCR) en temps real de mostres d'hisops rinofaringi/orals.

Als participants de l'estudi se'ls va efectuar una entrevista telefònica per a conéixer qualsevol símptoma post-COVID. Es van utilitzar l'Escala d'Ansietat i Depressió Hospitalària (HADS) i l'Índex de Qualitat del Somni de Pittsburgh (PSQI) per a avaluar la presència de símptomes relacionats amb l'ansietat o la depressió i per a determinar la qualitat del somni, respectivament.