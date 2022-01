L'OCU adverteix que un valencià amb dos fills paga 631 euros més d'IRPF que si visquera a Castella i Lleó

Com a exemple, adverteix que un pare o mare amb dos fills xicotets que residisca a la Comunitat Valenciana paga 631 euros més en l'IRPF que si visquera a Castella i Lleó.

Açò demostra, per a l'OCU, que encara que el sistema tributari espanyol comparteix el principi d'igualtat, dos ciutadans amb idèntiques circumstàncies i ingressos poden pagar diversos centenars d'euros més o menys com a conseqüència de les diferents deduccions personals i familiars que cada autonomia permet introduir en la declaració de la renda.

Per exemple, un progenitor amb dos fills, un de quatre anys i un altre que va nàixer en 2021, amb un salari de 25.000 euros, pagarà en la seua declaració individual d'enguany 2.666 euros d'IRPF si viu a la Comunitat Valenciana, 631 euros més que si residira a Castella i Lleó.

I és que en aquesta última comunitat existeix una deducció de 1.010 euros pel naixement del primer fill, 1.475 euros pel segon i 2.352 euros pel tercer i successius (a dividir entre els progenitors) quan la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no supere els 18.900 euros en tributació individual i els 31.500 euros en conjunta.

Però l'OCU assenyala que no és l'única diferència en deduccions personals i familiars, ja que hi ha altres dirigides a grups vulnerables que solament existixen en algunes comunitats autònomes, com la deducció per viudetat, que només s'aplica a Catalunya i Extremadura; la deducció per cònjuge discapacitat, exclusiva d'Andalusia i Cantàbria; la deducció per menors de tres anys, únicament a Cantàbria i La Rioja, o la deducció per acolliment de majors de 65 anys que apliquen Astúries, Castella-la Manxa, la Comunitat de Madrid i la Regió de Múrcia.